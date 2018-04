The Witcher (Serie) - So viele Episoden wird die erste Staffel umfassen

Die erste Staffel zu der kommenden The Witcher-Serie wird insgesamt acht Staffeln umfassen und nicht vor 2020 auf Netflix erscheinen.

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass die erste Folge der The Witcher-Serie nicht vor 2020 auf Netflix erscheinen wird. So sei das Drehbuch noch nicht fertiggestellt und man benötige zudem einen künstlerischen Feinschliff.

The Witcher (Serie) Erste Folge braucht noch Jahre, bis sie auf Netflix ist

Qualität statt Quantität

Laut der Autorin und ausführenden Produzentin Lauren S. Hissrich möchte man bei der Serie auf Qualität statt auf Quantität setzen. Aus diesem Grund wird die erste Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher insgesamt acht Episoden umfassen, was bei Netflix-Serien insgesamt nicht sonderlich ungewöhnlich ist. Während das Drehbuch zu der Pilotfolge bereits fertiggestellt worden ist, befinden sich die anderen sieben Episoden derzeit noch im Kopf der Produzentin. In Zukunft sollen aber weitere Autoren bei den Arbeiten am Drehbuch behilflich sein. Gedreht werden soll in Osteuropa, andere Orte seien laut Hissrich keine Option gewesen.