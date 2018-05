The Witcher (Serie) - Neues Personal in Form von weiteren Drehbuchautoren gefunden

Offenbar gehen die Arbeiten an der kommenden Witcher-Serie gut voran. Hauptautorin und ausführenden Produzentin Lauren S. Hissrich hat nun auf Twitter mitgeteilt, dass weitere Autoren und Autorinnen verpflichtet werden konnten. Mit an Bord ist unter anderem Jenny Klein, die an dem Drehbuch zu der erfolgreichen Netflix-Serie Jessica Jones mitgeschrieben hat.

Neben verschiedenen Romanen mit zahlreichen Kurzgeschichten sowie insgesamt drei Witcher-Spielen, wird Hexer Geralt von Riva in Zukunft auch in einer TV-Serie auf Netflix zu sehen sein. Die erste Staffel wird dabei insgesamt acht Episoden umfassen und nicht vor 2020 erscheinen. Laut der Hauptautorin und ausführenden Produzentin Lauren S. Hissrich möchte man bei der Serie auf Qualität statt auf Quantität setzen. Aus diesem Grund wird die erste Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher insgesamt acht Episoden umfassen, was bei Netflix-Serien insgesamt nicht sonderlich ungewöhnlich ist.

The Witcher (Serie) Mark Hamill will Vesemir spielen

Writer's Room eröffnet

Nun hat die Autorin auf Twitter weitere Einblicke gewährt und verraten, dass der Writer's Room offiziell eröffnet worden ist. In dem Writer's Room werden sich die Autoren zukünftig gemeinsam besprechen und austauschen. Außerdem sind weitere Autoren und Autorinnen gefunden worden, die gemeinsam mit Hissrich an der Witcher-Serie arbeiten werden.

Eine der bestätigten Co-Autoren der Show ist Jenny Klein, die an dem Drehbuch zu der erfolgreichen Netflix-Serie Jessica Jones mitgeschrieben hat. Ebenfalls mit an Bord sind Daredevil-Autorin Sneha Koorse und The Originals-Autor Declan de Barra. Clare Higgins wird das Team als Writer's Assistant unterstützen.

Die neuen Witcher-Charaktere

Bislang bestätigt sind:

Geralt von Riva

Triss Merigold

Yennefer von Vengerberg

Rittersporn

Plötze

Ciri

Emhyr var Emreis

Regis

Cahir

Vilgefortz von Roggeveen

Milva

Leo Bonhart

