The Witcher (Serie) - Geralt, Ciri und mehr: Schauspieler werden bald gesucht

Netflix wird schon bald das Casting für die Witcher-Serie beginnen. Die Macher hätten bereits einige Schauspieler im Blick. Allerdings wolle man potenzielle Leaks so gut es geht vermeiden.

Ein Jahr ist die Ankündigung der The Witcher-Serie mittlerweile her, jetzt wird das Projekt immer konkreter. Showrunner Lauren Schmidt Hissrich wolle schon in Kürze das Casting für die einzelnen Rollen starten.

Wer Geralt, Ciri, Yennefer und alle anderen Charaktere spielen soll, ist aktuell noch völlig unklar. Die Macher würden bereits einige Schauspieler favorisieren, verraten wolle man diese natürlich nicht.

Kein Schlupfloch für Leaks

Um potenzielle Leaks zu vermeiden, habe man sich bei der Witcher-Serie für einen anderen Ansatz entschieden. Normalerweise würde man bestimmte Szenen aus der Pilotfolge heraussuchen, die den Charakter des jeweiligen Protagonisten widerspiegeln.

Weniger schön: Bis die Serie startet, werden allerdings noch Jahre vergehen.

Diesmal habe man völlig neue Szenen kreiert, die nicht in der eigentlichen Serie vorkommen werden. Sie sollen dennoch so genau wie möglich den Charakter aufzeigen, aber nicht für Spoiler sorgen. Wann die Suche nach Schauspielern beginnt, müssen wir allerdings noch abwarten.

Zumindest Geralt ist so gut wie entschieden:

