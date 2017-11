The Witcher 4 - Neues Witcher-Spiel wahrscheinlich, aber kein vierter Teil

CD Projekt RED will irgendwann zur Witcher-Serie zurückkehren. Man hält allerdings daran fest, kein The Witcher 4 entwickeln zu wollen.

Es soll zwar kein The Witcher 4 werden, dennoch will CD Projekt RED irgendwann zur Witcher-Serie zurückkehren. Andere Spiele in dem Universum seien weiterhin möglich.

Adam Kiciński, Gründer und Geschäftsführer von CD Projekt RED, gibt in einem aktuellen Interview Aussichten auf einen neuen Teil. Investoren und Fans wären gleichermaßen enttäuscht, sollte es kein neues Spiel im Witcher-Universum geben.

Witcher-Trilogie ist abgeschlossen

Die Trilogie selbst gilt für das Studio als abgeschlossen, allerdings wäre man weiterhin im Besitz der Marke. Spiele mit anderen Charakteren und Epochen wären demnach im Bereich des Denkbaren.

Momentan ist CD Projekt RED vollständig mit Gwent und Cyberpunk 2077 beschäftigt. Ersteres ist ein Kartenspiel mit Singleplayer-Kampagne, letzteres ein dystopisches Rollenspiel.

