The Witcher 3 - „Enhanced Edition“ überarbeitet Kampfsystem komplett

Modder haben eine „Enhanced Edition“ zu The Witcher 3 veröffentlicht. Darin wird vor allem das Kampfsystem grundlegend überarbeitet und an Maus und Tastatur angepasst.

Drei Jahre ist der Release von The Witcher 3 mittlerweile und wenn du dich jetzt ziemlich alt fühlen solltest – keine Sorge, es geht uns genauso. Bis heute wird vor allem das Kampfsystem immer wieder kritisiert und als größtes Manko des ansonsten preisgekrönten Rollenspiels genannt.

Die von Moddern konzipierte „Enhanced Edition“ war zwei Jahre lang in Entwicklung und ist jetzt endlich fertiggestellt worden. Kämpfe sollen darin unter anderem verstärkt für die Nutzung von Maus und Tastatur ausgelegt sein, nicht wie die bereits bestehenden, die überwiegend zur Nutzung eines Controllers optimiert sind.

Neue Kampfoptionen

Geralt kann sich in der Mod leichter auf dem Schlachtfeld umherbewegen, außerdem kann er jetzt zwischen Angriffen auf nahe, mittlere oder weite Distanz wählen. Die anzugreifenden Gegner skalieren ihre Stärke zudem nicht mehr mit, passen sich also nicht euren eigenen Kräften an, sondern verfügen über vordefinierte Statistiken. Besonders starke Gegner sollte ihr also erst attackieren, sobald ihr ein bestimmtes Level erreicht habt.

Außerdem sollen die Angriffsformen der Gegner über deutlich mehr Varietät verfügen, besonders bei menschlichen Kontrahenten kann nicht direkt vorhergesagt werden, wie ihr nächstes Manöver aussieht. Des Weiteren lädt sich Geralts Ausdauer-Anzeige nicht so schnell wieder auf, sodass jeder Zug gut geplant und gezielt werden muss.

Harder, Better, Faster, Stronger

Neue Animationen zur Anwendung von Ölen und Tränken erschweren ihre Nutzung im Kampf, ein bisschen Distanz solltet ihr also wahren. Weitere Änderungen erfolgen in der Alchemie, Zeichen und Meditation.

Die „Enhanced Edition“-Mod ist gerade einmal 60 Megabyte groß und nur für PC erhältlich. Den Download sowie eine Installationsanleitung findet ihr hier.

