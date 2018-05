The Witcher 3 - Ciri als Overwatch-Charakter? So würde sie aussehen

Ciri aus The Witcher 3 macht fortan einen kleinen Abstecher ins Overwatch-Universum. Zumindest wenn es nach der Vorstellung eines Künstlers geht, der sie als entsprechendes Modell nachgebaut hat.

The Witcher 3 konnte mit tiefgründigen Charakteren auftrumpfen. Darunter befindet sich ganz klar eine Figur, die wir so schnell nicht vergessen werden. Die Rede ist natürlich von der bezaubernden Ciri. In ihrem regulären Erscheinungsbild haben wir sie nur allzu gern vor Augen. Aber habt ihr euch mal gefragt, wie Ciri wohl in Overwatch aussehen könnte?

Nein? Ok, zugegebenermaßen haben wir uns das auch nicht gefragt. Auf diesen Gedanken muss man erst einmal kommen! Und dennoch dürfen wir dieses Antlitz nun bestaunen.

Wahre Gaming-Kunst!

Der 3D-Artist Agelos Apostolopoulos hat hingegen viel mehr Vorstellungskraft bewiesen. Der Künstler hat es tatsächlich geschafft, eine authentische Ciri in Overwatch-Form nachzubauen. Das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie, wie ihr sicherlich bereits am Aufmacher erkannt habt. Via Artstation erhalten wir noch weitere Eindrücke. Wenn es nach uns geht, würden wir am liebsten sofort mit ihr in die Schlacht ziehen! Auch wenn der Wunsch nach einem offiziellen Crossover natürlich nur eine Wunschvorstellung bleibt.

Nachfolgend haben wir die entsprechenden Bilder von Agelos eingebunden, der zudem noch andere Charaktere modelliert hat. Für die volle Einsicht stattet Agelo doch gerne einen Besuch auf seiner Artstation-Seite ab. Ein Hoch auf die Gaming-Kunst - cheers, love!