The Witcher 3: Wild Hunt - Verkäufe immer noch grandios

CD Projekt RED ist mit den Verkaufszahlen von The Witcher 3: Wild Hunt auch heute noch zufrieden. Zwei Jahre nach Release soll das Interesse an dem Rollenspiel weiterhin gigantisch sein. Dementsprechend positiv rechnet sich der Erfolg in den Umsatzzahlen der polnischen Entwickler.

Vor ziemlich genau zwei Jahren wurde The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlicht, doch der Erfolg ist bis heute unaufhaltsam. Die Verkäufe des Rollenspiels sollen im ersten Quartal diesen Jahres sogar noch weiter gestiegen sein, erklärte Entwickler CD Projekt RED auf seiner Investorenkonferenz.

The Witcher 3 habe sich im ersten Quartal 2017 besser verkauft als im Vergleichsquartal des Vorjahres, was nicht zuletzt durch die Veröffentlichung einer GOTY-Edition zu begründen ist. Der Umsatz konnte mit dem Verkauf des Rollenspiels sowie seiner beiden Erweiterungen gesteigert werden.

The Witcher 3 ist ein Dauerbrenner

Preissenkungen seien nicht der Grund für den anhaltenden Erfolg von The Witcher 3, erklärte CD Projekt RED. Der Titel habe sich stattdessen zu einem Dauerbrenner entwickelt, für den Spieler auch Jahre nach Release noch zum Zahlen des Vollpreises bereit sind.

Auch wir waren überaus begeistert von The Witcher 3. Was wir von dem Rollenspiel halten, erfahrt ihr in unserem Test:

Seitenauswahl

Infos zu The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - Geralt-Sprecher über Kampf- und Sex-Szenen Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter der Synchronisierung eines Videospielcharakters wie Geralt von Riva aus The Witcher 3: Wild Hunt? Geralt-Sprecher Doug Cockle hat in einem Interview ...