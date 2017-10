The Witcher 3: Wild Hunt - Update liefert 4K-Support für die PlayStation 4 Pro

Ihr möchtet The Witcher 3: Wild Hunt in 4K genießen, besitzt aber keinen entsprechend ausgestatteten PC? Kein Problem solltet ihr über eine PlayStation 4 Pro verfügen, kann der Titel ab sofort ebenfalls in einer 4K-Auflösung bestaunt werden. Die Unterschiede zwischen der Standard- sowie der 4K-Version haben die Technikexperten von NX Gamer innerhalb eines Videos festgehalten.

Mit den beiden Patches 1.50 sowie 1.51 könnt ihr auf eurer PlayStation 4 Pro das Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt des polnischen Entwicklers CD Projekt Red ab sofort in einer 4K-Auflösung bestaunen. Der 4K-Support ist von Fans bereits sehnsüchtig erwartet worden, nun ist er verfügbar.

Update liefert 4K-Support für die PlayStation 4 Pro

Innerhalb eines Videos haben die Kollegen von NX Gamer einen Vergleich zwischen der normalen PS4-Version sowie der PlayStation 4 Pro gezogen. Wenig verwundernd resultieren aus der deutlich höheren Auflösung besonders schärfere Details und eine verbesserte Kantenglättung. Besonders Charaktere und auch die Ausrüstung von Hexer Geralt profitieren von der 4K-Auflösung. Vor allem die weitläufigen Open World-Areale sehen in The Witcher 3: Wild Hunt auf der PS4 Pro sehr beeindruckend aus. Dabei läuft der Titel mit einer konstanten Framerate von 30 Bildern in der Sekunde.

Solltet ihr also über eine PlayStation 4 Pro verfügen und The Witcher 3. Wild Hunt noch einmal in seiner vollen Pracht genießen wollen, solltet ihr euch die entsprechenden Updates aus dem PlayStation Network herunterladen. Dabei schaltet Update 1.50 den 4K-Support frei, während 1.51 für Stabilitätsverbesserungen sorgt.

Interessant wird ein Grafikvergleich zwischen der PlayStation 4 Pro sowie der am 07. November erscheinenden Xbox One X sein. Auch dazu soll ein entsprechendes Video von den Technikexperten von NX Gamer folgen.

