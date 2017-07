The Witcher 3: Wild Hunt - Survival-Modus dank dieser Mod

The Witcher 3 kann durch eine Mod zum Survival-Spiel werden – und ihr müsst Geralt mit Nahrung und Ausdauer versorgen. Überraschenderweise eignet sich das Rollenspiel von CD Projekt RED perfekt für einen Survival-Modus.

Mit der Mod „Primal Needs“ wird The Witcher 3 zu einem Survival-Spiel: Geralt bekommt nach einiger Zeit Hunger und Durst, beim Kämpfen erschlafft seine Kraft nach einiger Zeit oder wenn er krank wird. Geralt wird menschlicher – und das Spiel schwerer.

Der Youtuber Aeraloth hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Bosskämpfe des erfolgreichen Rollenspiels The Witcher 3: ...

„Primal Needs“ ist eine kostenlose Mod für The Witcher 3, die auf dem Download-Portal Nexusmods gratis zum Herunterladen zur Verfügung steht. Laut Aussagen des Entwicklers ist die Modifikation mit den meisten anderen Mods kompatibel, zu Problemen kann es aber trotzdem noch kommen.

Gespielt wird nach der Installation wie in einem echten Überlebens-Titel. Geralt, der Protagonist aus The Witcher 3: Wild Hunt, muss auf seine Ausdauer und Kraft achten, sie regenerieren und genügend essen und trinken.

Hier geht es direkt zum Download von Primal Needs für The Witcher 3.

Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter der Synchronisierung eines Videospielcharakters wie Geralt von Riva aus The ...

CD Projekt ist dank des Erfolgs von The Witcher 3: Wild Hunt und GOG.com nun satte 1,6 Milliarden Dollar wert. Damit konnte das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit seinen Marktwert um mehr ...

Nach dem gefeierten Auftritt in Darth Maul: Apprentice schlüpft Ben Bergmann nun in die Rolle von Geralt aus The Witcher. Ein neuer Fan-Film wurde veröffentlicht, der qualitativ zu ...