The Witcher 3: Wild Hunt - Soundtrack bald auf Vinyl erhältlich

CD Projekt RED hat bekannt gegeben, dass der Original-Soundtrack des erfolgreichen Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt in Kürze auf einem Vinyl-Doppelalbum erscheinen soll. Für die europäischen Fans wird sogar eine weitere, jedoch limitierte Edition erhältlich sein.

In nur wenigen Tagen könnt ihr euch den originalen Soundtrack von The Witcher 3: Wild Hunt auf einer Vinyl-Schallplatte besorgen. Die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Musik des Rollenspiels, komponiert von Marcin Przybyłowicz, wird dabei als Doppelalbum erscheinen und insgesamt 35 Tracks enthalten.

Die Schallplattenversion wurde von CD Projekt RED in Zusammenarbeit mit SpaceLab9 verwirklicht und ist ab dem 2. Juni exklusiv auf ThinkGeek.com für 29,99 US-Dollar erhältlich. Die Standardausführung besteht dabei aus zwei silbernen Vinylplatten mit der gesamten Musik des Hauptspiels und einer dreiteiligen Plattenhülle mit dem Waldschrat-Monster als Cover-Motiv.

Limitierte Version in Europa erhältlich

Europäische Fans können sich außerdem auf eine zusätzliche Variante des Doppelalbums freuen. Der deutsche Hersteller von Merchandise-Artikeln Gaya Entertainment bietet die stark limitierte Game of the Year Edition der Schallplatte an. Diese enthält neben den Liedern des Hauptspiels, die auf rotes Vinyl gepresst wurden, eine Bonusvinylplatte in blau mit dem Soundtrack des DLCs 'Hearts of Stone'.

In der Quelle unten könnt ihr euch bereits die Track-Liste der Schallplatten-Versionen durchlesen.

