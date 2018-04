The Witcher 3: Wild Hunt - Patch mit HDR-Unterstützung für PS4 veröffentlicht

Der HDR-Patch für die PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro zu The Witcher 3: Wild Hunt wird noch ein wenig auf sich warten lassen. Dies teilte der Community Manager via Twitter mit.

Update vom 11. April 2018

CD Projekt RED hat auf der PS4 sowie der PlayStation 4 Pro ein neue Update zu The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlicht. Damit erhalten Besitzer der aktuellen Sony-Konsole eine HDR-Unterstützung. Auf Microsofts Xbox One und Xbox One X ist die HDR-Unterstützung bereits seit einiger Zeit in das Rollenspiel integriert.

"Ein neuer Patch für The Witcher 3: Wild Hunt auf PS4- und PS4 Pro-Konsolen ist nun verfügbar. Die wichtigsten Veränderungen sind die Einführung von HDR und die Stabilitätsverbesserungen, bezogen auf Abstürze, die von Spielern erlebt wurden", so die Verantwortlichen über das neue Update.

Das sind die Änderungen:

HDR support

Various performance optimizations

Stability improvements

Localization bugfixing

Minor visual improvements

Originalmeldung vom 28. März 2018

Die PlayStation 4 Pro hat bereits im Oktober 2017 ein entsprechendes Update erhalten, damit The Witcher 3 in einer 4K-Auflösung bestaunt werden kann. Vor einigen Monaten versprachen die Entwickler von CD Projekt RED schließlich, dass man ein weiteres Update für die PlayStation 4-Version veröffentlichen wird, um eine HDR-Unterstützung ins Spiel zu bringen.

Nun hat der zuständige Community Manager Marcin Momot via Twitter mitgeteilt, dass der HDR-Patch etwas später für die PS4 sowie die PS4 Pro erscheinen wird. Man sei im Rahmen der Arbeiten auf einige weitere Bugs gestoßen.

"PS4 Pro HDR-Patch befindet sich immer noch in Entwicklung", so Momot. "Aufgrund des Umstandes, dass wir dabei einige zusätzliche Fehler entdeckt haben, benötigen wir mehr Zeit, um fertig zu werden."

The Witcher 3 ist im Mai 2015 für die PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht worden.