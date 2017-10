The Witcher 3: Wild Hunt - Neuer Trailer zur kommenden Dokumentation

Der Filmemacher Danny O'Dwyer veröffentlicht im Oktober alle Folgen zu seiner Dokumentation rund um die The Witcher-Reihe aus dem Hause CD Projekt Red. Ein Trailer gibt Einblicke in das, was die Zuschauer erwarten können.

Zweifelsfrei gehören die The Witcher-Spiele mit zu den besten Titeln, die es im Bereich der Rollenspiele gibt. Diesen Standpunkt erreichten sie spätestens mit der Veröffentlichung von The Witcher 3: The Wild Hunt, das wohl noch lange Zeit als einer der besten Videospiele aller Zeiten gelten dürfte.

Dokumentation über The Witcher

Doch wer steckt eigentlich hinter dem Entwicklerstudio CD Projekt Red? Wie kam es zu der Entwicklung der The Witcher-Spiele? Diese und viele weitere Fragen möchte die Dokumentationsserie des Filmemachers Danny O'Dwyer beleuchten. Die Dokumentationen wurden durch Crowdfunding finanziert und im Oktober sollen jetzt nach und nach alle sechs Folgen veröffentlicht werden.

The Story of CD Projekt — Montag, 2. Oktober

Remembering The Witcher 1 & 2 — Mittwoch, 4. Oktober

Creating the World of The Witcher 3 — Freitag, 6. Oktober

The Quests of Wild Hunt — Montag, 9. Oktober

Found in Translation — Mittwoch, 11. Oktober

The Devil’s in the Details — Freitag, 13. Oktober

Erfahrenes Team

O'Dwyer und sein Team sind keinesfalls unbekannt und veröffentlichten bereits in der Vergangenheit Dokumentationen zu verschiedensten Videospielen auf dem YouTube-Kanal Noclip. Dabei gab es immer wieder spannende Informationen, die selbst der größte Hardcore-Fan noch nicht wusste und sind daher immer einen Blick wert. Auch die gesamte Aufmachung ist immer hervorragend und daher überzeugen die Filme nicht nur inhaltlich, sondern auch auf einer visuellen und künstlerischen Ebene.

Wer die Veröffentlichung der einzelnen Folgen schon nicht mehr abwarten kann, bekommt im untenstehenden Trailer einen Eindruck von dem, was in den nächsten zwei Wochen zum Thema The Witcher behandelt werden wird. Die Folgen findet ihr wie gewohnt auf dem Kanal Noclip.

