The Witcher 3: Wild Hunt - Modder bauen einen eigenen Epilog zum dritten Teil

Ein Team aus Moddern arbeitet bereits seit 2016 an einem Epilog zu The Witcher 3: Wild Hunt, der grafisch auf dem Vorgänger basiert und einige lose Handlungsstränge zu einem Ende führen soll. Wir zeigen euch in unserer News die ersten 20 Minuten der Mod in Videoform.

Die The Witcher-Serie rund um Protagonist und Hexer Geralt von Riva war von dem zuständigen polnischen Entwicklers CD Projekt RED von Beginn an als Trilogie geplant. Geschäftsführer Adam Kicinski erklärte im Rahmen einer aktuellen Konferenz, dass man mit einem weiteren Teil der Serie die Vision des Studios untergraben würde. Neue Spiele im Witcher-Universum schließt Kicinski allerdings nicht aus. Derzeit sei man aber vollends mit den Arbeiten an Cyberpunk 2077 und Gwent beschäftigt.

Farewell of the White Wolf

Zwar ist Geralts Reise nach The Witcher 3 offensichtlich zu Ende, doch das heißt nicht, dass es nicht noch verschiedene lose Handlungsstränge gibt. Aus diesem Grund arbeitet ein polnisches Team von Moddern bereits seit 2016 an einem inoffiziellen Epilog zu The Witcher 3: Wild Hunt, der laut der Entwickler nun kurz vor der Vollendung steht. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Mod namens "Farewell of the White Wolf" später in diesem Jahr veröffentlicht.

Dabei basiert die Mod auf dem Vorgänger The Witcher 2, da sich die Mod Tools des zweiten Teils besser dazu eignen, um eigene Quests, Umgebungen und Dialoge zu erstellen. Die Handlung findet in der winterlichen Version der alten Festung "Kaer Morhen" statt, in der die Hexer ausgebildet wurden. Über drei Tage lang sollen interessante Geschichten rund um eine Hochzeit zwischen Geralt und seiner langjährigen Liebhaberin Yennefer erzählt werden. Außerdem dürfen sich Fans wohl auf "unerwartete Gäste" freuen. Sogar ein wenig Action ist laut der Modder in dem Epilog enthalten.

Die ersten 20 Minuten der Mod könnt ihr euch bereits jetzt unterhalb dieser Zeilen in Videoform anschauen.

