The Witcher 3: Wild Hunt - Mod macht aus Geralt einen jungen Mann

Wie würde Geralt von Riva eigentlich in jung aussehen? Eine Mod für The Witcher 3: Wild Hunt lässt euch eine frische und unverbrauchte Version des Hexers spielen.

Geralt von Riva ist der Protagonist der Witcher-Romane des polnischen Fantasy Autors Andrzej Sapkowski sowie der gleichnamigen Witcher-Adaption für Konsolen sowie den PC. In dem aktuellen Ableger der Action-Rollenspiel-Reihe The Witcher 3: Wild Hunt ist Geralt ein mürrischer alter Mann, der schon diverse Strapazen durchlebt hat. Doch wie alt ist der Hexer eigentlich genau? Gerade sein Bart lässt ihn in Wild Hunt deutlich älter aussehen, als in den vorherigen Spielen. Doch auch wenn der dritte Teil der letzte Ableger mit Geralt sein wird, muss der Hexer wohl noch nicht in Rente geschickt werden. Schließlich hat er es bisher noch mit jedem Monster und Menschen aufnehmen können.

The Witcher 3: Wild Hunt Patch mit HDR-Unterstützung für PS4 veröffentlicht

Frisch und sexy!

Wie alt ein Hexer tatsächlich werden kann ist bislang unklar, da noch keiner an Altersschwäche gestorben ist, sondern in der Regel im Kampf mit einem Monster das Zeitliche segnet. Vesemir (Geralts Meister) zum Beispiel ist wahrscheinlich mehrere hundert Jahre alt; Geralt selber wohl auch deutlich über 100 Jahre. Entsprechend ist es kein Wunder, dass er im dritten Teil der Videospielserie als erschöpfter und ein wenig heruntergekommener Charakter dargestellt wird, der müde von der The Witcher-Welt zu sein scheint.

Umso interessanter ist also die Vorstellung, wie ein junger Geralt von Riva in The Witcher 3 ausschauen würde. Genau dies macht nun eine Mod möglich, die aus dem in die Jahre gekommenen und ruppigen Geralt einen jungen und sexy Hexer macht. Das ist nicht nur im ersten Moment seltsam anzusehen, sondern auch im zweiten. Doch trotz der Tatsache, dass ein junger Geralt einfach nicht in das Setting passen möchte, ist die Mod dennoch eine Erfahrung wert. Schließlich haben wir alle unzählige Stunden mit dem "Schlächter von Blaviken" verbracht und gemeinsam viel erlebt. Dann plötzlich in ein solches frisches und unverbrauchtes Gesicht zu schauen, das vertraut aber auch fremd erscheint, ist schon sehr seltsam.

Die entsprechende Mod könnt ihr euch auf Nexusmods herunterladen.

Was haltet ihr von der jungen Version von Geralt? Verliert der Charakter dadurch ein Stück weit seinen Reiz? Lasst es uns gerne weiter unten in den Kommentaren wissen.