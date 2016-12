Diese Mod ist nicht nur eine wahre Augenweide, sondern bringt auch winterliche Gefühle in die sonst so bunte und faszinierende Welt von The Witcher 3: Wild Hunt. Winter is coming.

The Witcher 3: Wild Hunt gilt völlig zurecht als eines der besten Spiele unserer Zeit. Hauptprotagonist Geralt hat es nicht nur geschafft, sich in die Herzen der Spielerschaft zu schnetzeln, sondern auch mit einer spannenden Story und einer fantastischen Grafik den Mix für das vielleicht beste Rollenspiel aller Zeiten zu schaffen. Doch genug der Lobeshymnnen - hier geht es um viel mehr.

Wer gerade in Deutschland lebt und zur Weihnachtszeit den Schnee vermisst, sollte sich diese Mod auf jeden Fall einmal ansehen. Sie hört auf den Namen "Winter is coming" (Erkennungsmerkmal und oft genutzter Spruch in der Erfolgsserie Game of Thrones) und verzaubert die Welt in The Witcher 3 in einen Wintertraum.

Die Texturen des Bodes, der Bäume und vielen Objekten wurden dem Winter angepasst und statt durch sonnige Felder zu laufen, herrscht dichtes Schneetreiben. Einzig Gebäude stechen ein wenig heraus, da diese keine einzige Schneeflocke abbekommen haben. Ändert allerdings nichts an der tollen Atmosphäre, die ihr im folgenden Video bewundern könnt.

Die Mod könnt ihr euch HIER HERUNTERLADEN

