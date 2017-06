The Witcher 3: Wild Hunt - Mod lässt euch in der Ego-Perspektive kämpfen

Ein polnischer Entwickler veröffentlichte jetzt eine Modifikation für The Witcher 3, die es euch ermöglicht in der Ego-Perspektive das Spiel zu erleben.

The Witcher 3 von CD Projekt Red, das vor über zwei Jahren erschien, verkauft sich noch heute sehr gut und ist aus den Köpfen der Videospielgemeinde kaum mehr wegzudenken. Besonders die Welt samt Story und Kampfsystem sorgten für Stürme der Begeisterung. Nur eine Sache bot der Titel nicht: Das Spielen und Kämpfen aus der Ego-Perspektive. Das ändert sich jetzt mit einer Modifikation.

Der Modentwickler ScacikPL arbeitet an der Mod schon über ein Jahr und veröffentlichte damals bereits eine erste Version, die die Kamera in die First Person verlegte. Dabei waren jedoch keinerlei Kampfanimationen ersichtlich und der gesamte Aufbau wirkte eher starr. Mit der aktuellen Version gibt es jetzt tatsächlich die Möglichkeit auch in der direkten Sicht zu kämpfen. So lassen sich die Arme des Hexers Geralt beim Zaubern sehen oder das Schwert beim Hieb beobachten. Natürlich ist das Ganze nicht völlig ausgereift und hat die eine oder andere Schwäche, ist für ein reines Fanprojekt aber wirklich lobenswert.

Neben dem Kampf bietet die Mod auch die Möglichkeit das Sichtfeld (FOV) einzustellen und das Wackeln des Kopfes bei Bewegungen. Letzteres kann abgeschaltet werden, was besonders für Leute mit Motion Sickness hilfreich und nötig sein dürfte.

Die Modifikation funktioniert nur in der PC-Version von The Witcher 3 und lässt sich hier herunterladen.

