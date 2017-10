The Witcher 3: Wild Hunt - Letzter Teil der The Witcher-Doku veröffentlicht

Ab sofort steht die gesamte offizielle Dokumentations-Reihe zur Rollenspiel-Serie "The Witcher" des polnischen Entwicklers CD Projekt in Form von sechs Videos auf YouTube zur Verfügung. Verantwortlich dafür zeichnet sich der Filmemacher Danny O'Dwyer.

Der Filmemacher Danny O'Dwyer hat nun auch den letzten Teil der The Witcher-Dokumentation veröffentlicht. Darin wird unter anderem über die Produktion der Musik sowie das Kampfdesign gesprochen. Doch auch die künstliche Intelligenz wird darin näher betrachtet. Zu guter Letzt kommen die Entwickler auch auf das Kartenspiel namens "Gwent" zu sprechen, das in demselben Universum angesiedelt ist, wie die The Witcher-Spiele.

Die Liste unterhalb zeigt euch die Dokumentation in der Überschrift.

The Witcher - Dokumentation

