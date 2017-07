The Witcher 3: Wild Hunt - Höchster Schwierigkeitsgrad in Unterhosen gemeistert

Der Youtuber Aeraloth hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Bosskämpfe des erfolgreichen Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt auf höchstem Schwierigkeitsgrad zu absolvieren. Dabei verzichtete er aber auf so ziemlich alles, was das Gameplay erleichtern könnte.

The Witcher 3: Wild Hunt hat zusammen mit den beiden DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine insgesamt 84 Bosskämpfe vorzuweisen. Wer dabei ein wenig mehr Herausforderung wünscht und weitere Trophäen abstauben möchte, spielt auf einem der anspruchsvolleren Schwierigkeitsgrade wie Blut, Schweiß und Tränen oder Todesmarsch. Für letztere Stufe hat sich Youtuber Aeraloth entschieden, Geralt jedoch lediglich in Unterhosen auf die Endgegner losgelassen.

Nur mit Schwert bewaffnet in den Kampf

Ohne jegliche Art von Rüstung, Tränken oder Absuden, ohne Bomben, Buffs, wie dem Schleifstein, oder gar der Armbrust, besiegt der Hexer so, ohne selbst Schaden zu erleiden, einen Boss nach dem anderen. Dabei verzichtet er sogar auf Damage verursachende oder schützende Zeichen wie Igni und Quen, nutzte in einigen besonderen Fällen aber Yrden, Aard und Axii, um die Gegner in einen Zustand versetzten zu können, der sie verwundbar macht.

Trotz dieser kleinen Einschränkung ist es beeindruckend dabei zuzusehen, wie Geralt in Unterhose eine gute Figur macht und trotzdem jeden Bosskampf heldenhaft besteht. Unterhalb dieser Meldung könnt ihr euch auch das knapp zweistündige Video von Aeraloth ansehen und euch selbst von seinem Können überzeugen.

Seitenauswahl

Infos zu The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - Fan-Film von The Witcher mit Live-Action-Geralt Nach dem gefeierten Auftritt in Darth Maul: Apprentice schlüpft Ben Bergmann nun in die Rolle von Geralt aus The Witcher. Ein neuer Fan-Film wurde veröffentlicht, der qualitativ zu ...