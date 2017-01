Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter der Synchronisierung eines Videospielcharakters wie Geralt von Riva aus The Witcher 3: Wild Hunt? Geralt-Sprecher Doug Cockle hat in einem Interview über die Schwierigkeiten bei diversen Kampf- sowie Sex-Szenen gesprochen.

Wie ist es eigentlich einen echten Hexer wie Geralt von Riva in einem riesigen Action-Rollenspiel wie The Witcher 3: Wild Hunt zu synchronisieren? Der Amerikaner Doug Cockle ist die Stimme von Geralt und sprach innerhalb eines Interviews mit den Kollegen von Eurogamer über seine Arbeit als Synchronsprecher und speziell über die Arbeiten an The Witcher 3.

Kampf im luftleeren Raum und Schwierigkeit bei Sex-Szenen

Vor allem die vielen Kampf- und Sex-Szenen seien eine ganz besonders große Herausforderung für Cockle gewesen. Laut des Geralt-Sprechers fühle es sich mehr als merkwürdig an, alleine in dem Aufnahmeraum zu stehen, entsprechende Szenen zu spielen und dabei aufgenommen zu werden: "Es ist immer einfacher, eine solche Szene zu spielen, wenn man zu zweit ist«, erklärt der Schauspieler im Interview. »Wenn du es im Aufnahmeraum alleine machst, fühlt es sich aber an, wie wenn man beim Masturbieren erwischt wird."

Eine ganz besondere und sicherlich nicht alltägliche Aufgabe waren die Kampf-Szenen in einem luftleeren Raum: "Du musst eine Variation an verschiedenen Verletzungen sowie Schreien aufnehmen und dich ständig fragen: Was macht die andere Figur mit mir? Welche Geräusche löst das bei mir aus?"

