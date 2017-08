The Witcher 3: Wild Hunt - 'Geralt of Rivia's Pro Witcher 3' - skaten mit Geralt via Mod

Eine neue Mod, die über Nexusmods zum Download bereitsteht, lässt euren Hexer kurzerhand aufs Skateboard springen. Dies ist nun mit der Mod "Geralt of Rivia's Pro Witcher 3" möglich.

Geralt aus The Witcher 3: Wild Hunt musste schon so manches Leid über sich ergehen lassen. Doch der Alltag des Hexers lässt sich mit diversen Modifikationen für das Hauptspiel leicht anpassen. Jüngst berichteten wir über eine Mod, die es euch erlaubt in Ego-Perspektive zu hantieren:

Wem das notorische Pferd Plötze als Fortbewegungsmittel durch die Ländereien nicht mehr genügt, der darf fortan auf adäquate Alternativen zurückgreifen. Und wer wollte nicht schon immer auf ein Skateboard durch Novigrad fahren?

Mit der Mod "Geralt of Rivia's Pro Witcher 3" dürften sämtliche Skaterträume Wirklichkeit werden. Der Nutzer Eutirion hat die Mod via NexusMods zur Verfügung gestellt.

An der Mod gibt es nur einen Haken. Auch wenn ihr anmutig, wie Geralt eben sein kann, durch die Landen fahrt, verzichtet die Mod auf die wichtigste Visualisierung - das verwendete Skateboard. Dennoch hat die Fahrt etwas Magisches!

Seitenauswahl

Infos zu The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - Verkäufe immer noch grandios CD Projekt RED ist mit den Verkaufszahlen von The Witcher 3: Wild Hunt auch heute noch zufrieden. Zwei Jahre nach Release soll das Interesse an dem Rollenspiel weiterhin gigantisch sein. ...