Nach dem gefeierten Auftritt in Darth Maul: Apprentice schlüpft Ben Bergmann nun in die Rolle von Geralt aus The Witcher. Ein neuer Fan-Film wurde veröffentlicht, der qualitativ zu überzeugen weiß.

Anfang 2016 schlüpfte der engagierte Stuntman und Cosplayer Ben Bergmann bereits in seine Paraderolle als Darth Maul. Er erhielt für seine Arbeit in dem Fan-Film Darth Maul: Apprentice bereits viel Lob - beispielsweise gewannen sie mit dem Film den Webvideopreis für "Best Video of the Year" 2016 - und Zuspruch für seine Hauptrolle als dunkler Sith. Mittlerweile weist das Video alleine auf YouTube ca. 12 Millionen Klicks auf, was auf einen vollen Erfolg hindeutet.

Ben Bergmann, oder auch bekannt als Maul Cosplay, tritt nun in einem weiteren Fan-Film als Protagonist auf. Diesmal handelt es sich das allseits beliebte Franchises von The Witcher. In "THE WITCHER | Fan Film" gibt es in knapp fünf Minuten einen Einblick in den Alltag des bekannten Hexers. Geralt tritt gemeinsam mit Triss an seiner Seite gegen einen Schurken an, was in einem haarsträubenden Schwertkampf mündet.

Verantwortlich für die Produktion zeigen sich unter anderem Erika Rogers, die nicht nur als Producer fungiert, sondern ebenfalls in die weibliche Hauptrolle der Triss schlüpft. Als Director zeigt sich Leo Kei Angelos verantwortlich. Das Make-up hat Maja Felicitas Bergmann, die Ehefrau von Ben Bergmann, übernommen und als Antagonisten dürfen wir Stephan Bender bestaunen.

Hier geht es zum Video: THE WITCHER | Fan Film

Ben ist nicht nur für seine Arbeit als Stuntman bekannt. Mit seiner Firma Defcon Unlimited, die aus vier Mitgliedern besteht, hat er bereits bei Fans der Cosplay-Szene für ordentlich Furore gesorgt, da seine kreative Arbeit zumeist überaus authentisch inszeniert erscheint. Jüngstes Beispiel hierfür wäre Joel aus The Last of Us oder Soldier 76 - den wir unter anderem als bestes Overwatch-Cosplay gekürt haben:

Bildquelle: eosAndy

