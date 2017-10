The Witcher 3: Wild Hunt - Entwickler erinnern sich an die ersten Witcher-Spiele zurück

In dem zweiten Teil der Dokumentation über die The Witcher-Reihe von Filmemachers Danny O'Dwyer erinnern sich die Entwickler an die ersten Spiele.

Mittlerweile ist auch das zweite Video zu der Dokumentation rund um die The Witcher-Reihe auf dem Kanal das Filmemachers Danny O'Dwyer verfügbar,

Darin sprechen die Entwickler über die ersten beiden The Witcher-Teile und warum sie so viel Wert darauf gelegt haben, dass die Spiele über eine stimmige Atmosphäre verfügen. Außerdem habe man sich bei der Entwicklung sehr eng an die Romanvorlage von Auto Andrzej Sapkowski gehalten.

Die anderen Teile sollen innerhalb der nächsten Tage auf dem YouTube-Kanal "Noclip" erscheinen.

The Witcher - Dokumentation

Creating the World of The Witcher 3 - Freitag, 6. Oktober

The Quests of Wild Hunt - Montag, 9. Oktober

Found in Translation - Mittwoch, 11. Oktober

The Devil’s in the Details - Freitag, 13. Oktober

Alle Arbeiten von Danny O'Dwyer die auf seinem Kanal NoClip erscheinen, werden ausschließlich über Crowdfunding finanziert. Unter anderem hat der Filmemacher in der Vergangenheit bereits Dokumentationen über The Witness, Final Fantasy sowie DOOM und Rocket League produziert.

