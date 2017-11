The Witcher 3: Wild Hunt - Diesen Xbox One X-Support erhält das Spiel

CD Projekt RED hat verlauten lassen, dass die Spieler einen Performance-Boost und weitere Verbesserungen erhalten werden, wenn sie The Witcher 3: Wild Hunt auf der Xbox One X spielen, die nächste Woche erscheint.

Die Xbox One X erscheint nächste Woche und steht quasi bereits vor der Haustür und die Spieler fragen sich derzeit, welche Spiele einen Vorteil durch die stärkere Konsole erhalten werden. Eines vorab, The Witcher 3 steht auch mit auf der Agenda!

So hat kürzlich Jakub Kutrzuba, seines Zeichens Chefentwickler bei CD Projekt RED, Stellung zum Thema bezogen. Er hat explizit darauf hingewiesen, dass sie in der neuartigen 4K-Auflösung die Zukunft der Videospiele und der zugehörigen Industrie sehen würden. Dadurch wären den künstlerischen Visionen der Entwickler in Zukunft keine Grenzen mehr auferlegt, sodass diese Kunst noch besser zur Geltung kommen könnte.

Das bedeutet schließlich, dass ihr The Witcher 3: Wild Hunt in Zukunft auch in einer Auflösung von 4K auf der Xbox One X spielen könnt. Außerdem soll es verbesserte visuelle Effekte wie zum Beispiel qualitativere Schatten, Umgebungsverdeckung oder Texturenfilter geben. Die Performance soll auch einen kleinen Boost erhalten.

Xbox One X-Release

Die Xbox One X erscheint final am 7. November 2017. Microsoft hat ferner bereits bestätigt, dass ganze 130 Titel mit kostenlosen Updates ausgestattet werden, die allesamt Verbesserungen der Spiele für die Xbox One X-Konsolen bereithalten. Unter folgendem Link könnt ihr die Konsole erwerben:

