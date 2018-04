The Witcher 3: Wild Hunt - Andrzej Sapkowski kündigt neuen Witcher-Roman an - vielleicht mit Geralt

Der polnische Witcher-Autor und Erfinder von Geralt von Riva Andrzej Sapkowski hat im Rahmen der Comic Con in Warschau überraschend angekündigt, dass er einen weiteren Roman schreiben wird, der im Witcher-Universum stattfindet.

Mit neuem Futter haben eingefleischte Witcher-Fans eigentlich nicht mehr gerechnet. Schließlich war der zuständige Autor Andrzej Sapkowski mit der Geschichte von The Witcher fertig und auch die Videospielserie rund um Geralt von Riva ist erst einmal abgeschlossen.

Auf der polnischen Comic Con in Warschau hat der Witcher-Erfinder nun aber doch angekündigt, dass er einen weiteren Roman in dem Witcher-Universum schreiben möchte. Viele Details nannte er zu seinen Plänen bislang jedoch nicht. Klar ist aber schon jetzt, dass es sich dabei definitiv um keine Fortsetzung handeln wird. Denn die Handlung endete im Roman namens "Die Dame vom See". Fans erwartet dementsprechend eine neue Handlung in Form eines Prequels oder eines Spin-offs. Ob Hexer Geralt darin auftauchen wird oder andere Hauptfiguren in den Fokus gerückt werden, ist bislang ebenso unklar.

Derzeit laufen die Arbeiten an einer The Witcher-Serie. Die erste Staffel wird insgesamt acht Episoden umfassen und nicht vor 2020 auf Netflix erscheinen. Alle Infos zu der Serie findet ihr auf unserer Themenseite.