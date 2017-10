Windows 10 - Neues Update macht Gaming flüssiger

Microsoft hat das neueste Update zu Windows 10 veröffentlicht. Der große neue Patch soll unter anderem Gaming besser machen. Wer flüssiger spielen möchte, muss seinen PC einfach nur aktualisieren.

Das große neue Windows 10 Update ist da: Microsoft hat das lange ankündigte „Fall Creators Update“ offiziell veröffentlicht. Benutzer des neuesten Betriebssystems können den Patch ab sofort kostenlos herunterladen.

Bessere FPS und weniger Input Lag

Wer Windows 10 auf die neue Version 1709 aktualisiert, darf sich über deutliche Verbeserungen für Spiele freuen. Microsoft hat den sogenannten „Input Lag“, die Latenz bei der Eingabe von Befehlen mit Maus und Tastatur, verringert. Außerdem gestaltete man die Framerate geschmeidiger, in vielen Spielen kann die FPS-Rate gesteigert werden.

Die „Game Bar“ ermöglicht ab sofort die Aktivierung des Game Mode für spezielle Spiele, die Erstellung von Screenshots mit HDR-Unterstützung und das Speichern dieser als PNG-Datei. Bei manchen Spielen ist der Game Mode fortan übrigens standardmäßig aktiviert.

Neues Windows 10 Update installieren - So geht's

Ihr wollt wissen, wie ihr das neue Windows 10 Update installiert? Kein Problem, das geht ganz einfach:

Klickt unten links neben dem Windows-Logo in die Suche. „Updates“ eingeben. Auf den Vorschlag „Nach Updates suchen“ klicken. Klickt im jetzt geöffneten „Windows Update“-Fenster erneut auf „Nach Updates suchen“. Folgt den weiteren Schritten!

Es kann sein, dass das neue Windows 10 Update für euch nicht zum Download zur Verfügung steht. In dem Fall müsst ihr euch einfach noch ein wenig gedulden, das Update wird in Wellen an die Anwender verteilt.

Seitenauswahl

Windows 10 - Nur noch heute: Gratis-Download mit Upgrade von Windows 7 und Windows 8 Der kostenlose Download von Windows 10 ist nur noch heute möglich. Wer das Gratis-Upgrade von Windows 7 und Windows 8 haben möchte, kann dies nur noch heute tun - wir haben alle Details für ...