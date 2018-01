Windows 10 - INACCESSIBLE BOOT DEVICE: Neues Update zerstört den PC

Das neue Update von Windows 10 kann den PC zerstören. Tausende Nutzer beklagen sich über einen nicht erfolgenden Boot. Angezeigt wird die Fehlermeldung INACCESSIBLE BOOT DEVICE.

Wer das neue Windows 10 Update auf seinem PC installiert, muss unter Umständen mit einem fehlerhaften PC rechnen. Bei tausenden Nutzern startet der PC nicht mehr.

Konkret handelt es sich um das am 03. Januar 2018 veröffentlichte Windows-Update. Seitdem bekommen immer mehr Nutzer beim Start ihres PC die Meldung „INACCESSIBLE BOOT DEVICE“ angezeigt.

Windows 10 Gratis-Upgrade endgültig eingestellt

Windows 10 geht nicht mehr: INACCESSIBLE BOOT DEVICE

Das Ärgerliche an dieser Fehlermeldung ist, dass hier eine regelrechte Ursachenvielfalt herrscht. Ein entsprechendes Problem mit der Meldung ist bereit seit dem Creators-Update im Herbst bekannt. Was genau falsch ist, kann für den Normalnutzer kaum eingeschätzt werden.

„Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt, und dann wird ein Neustart ausgeführt. Wenn sie weitere Informationen wünschen, können sie später online nach diesem Fehler suchen: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE“

Betroffen ist die folgende Update-Nummern: KB4056892. Sollte man bislang noch nicht betroffen sein, lohnt es sich, das Update so lange wie möglich nach hinten zu verschieben. Es ist möglich, dass nicht jeder Rechner anfällig ist für den Crash.

PC kann gar nicht mehr starten

Einige Windows-Nutzer haben es nicht geschafft, ihren PC wieder hinzukriegen. Der Computer startet nicht, obwohl mehrere Versuche unternommen wurden.

Es kann also sein, dass euer PC vorerst „zerstört“ ist und selbst mehrere Behebungsversuche nicht wirken. In dem Fall ist es sogar möglich, dass ihr weitere Teile eures Computers unbrauchbar macht, zum Beispiel das BIOS.

Windows 10 Mehr Datenschutz mit Privatsphäre-Einstellungen

Fehler beheben: Was Windows 10 retten könnte

Sollte euch „INACCESSIBLE BOOT DEVICE“ angezeigt werden, könnt ihr folgendes versuchen - das Ganze ist ohne Gewähr:

Wartet einige Zeit und startet den PC. Unter Umständen zeigt euch Windows an, dass der Computer repariert werden kann. Wählt ihr dort die erweiterten Optionen aus und startet dann die Problembehandlung, bekommt ihr abermals erweiterte Optionen angezeigt. Mit der Starthilfe ist es nun möglich, den PC zu reparieren.

Alternativ wählt ihr in den erweiterten Optionen die Starteinstellungen aus. Drückt ihr hier auf die 4-Taste, könnt ihr in den abgesicherten Modus kommen. Wenn ihr nun den PC startet, kann es sein, dass das Problem behoben ist.

Bei den erweiterten Optionen könnt ihr zudem die Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten auswählen. Schreibt hier „C:“ ein, drückt die Enter-Taste und schreibt nun die folgenden Befehle hinein: „CD Windows\System32“, „CD config“, „DIR“, „CD RegBack“, „DIR“ und „CD..“. Anschließend schreibt ihr „REN DEFAULT DEFAULT1“, „REN SAM SAM1“, „REN SECURITY SECURITY1“, „REN SOFTWARE SOFTWARE1“ und „REN SYSTEM SYSTEM1“. Direkt danach folgen „CD RegBack“, „COPY * C:\Windows\System32\config“ und „exit“. Nun einfach den PC neu starten und schauen, ob das Problem behoben ist.

Hilft auch das nicht, müsst ihr Windows 10 komplett neu installieren. Das kann automatisch funktionieren, indem ihr vier bis sieben Mal schnell hintereinander auf den An-Knopf eures PC drückt und den weiteren Anweisungen folgt. Wenn nicht, müsst ihr eine Installations-Datei für Windows 10 auf einen USB-Stick oder eine CD ziehen. Diesen könnt ihr dann beim Start des PC oder innerhalb des BIOS als Startmedium auswählen.

Microsoft kann Problem beheben

So oder so, es kann sein, dass euer PC nicht starten wird und sämtliche Versuche für die Katz sind. Wendet euch in dem Fall an Microsoft, schildert euer Problem und fordert eine Problemlösung.

Auch bei uns sind einige PC betroffen gewesen - einer lässt sich gar nicht mehr starten, ein anderer lässt derzeit keinerlei Vermutungen zu. Wir hoffen, dass Microsoft schnell einen Bugfix mit dem nächsten Update veröffentlicht.

Windows 10 Upgrade-Benachrichtigung unterbricht Wetterbericht