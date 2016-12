Eight Points und HypeTrain Digital äußerten sich nun zum leicht verzögerten Release-Termin von The Wild Eight. Als Entschädigung für die Wartezeit gibt es einige frische Screenshots, die uns die Spielwelt des frostigen Survival-Titels präsentieren.

Was wurde eigentlich aus The Wild Eight? Das kooperative Survival-Adventure von Entwickler Eight Points und Publisher HypeTrain Digital, bei dem acht Überlebende eines Flugzeugabsturzes im eisigen Alaska alleine oder gemeinsam um ihr Überleben kämpfen müssen, hatte eigentlich noch im Herbst 2016 erscheinen sollen. Während sich diese Jahreszeit aber langsam dem Ende zuneigt, gab es weiterhin kein Update oder gar ein genaues Release-Datum.

Jetzt endlich äußerten sich die kreativen Köpfe hinter dem Projekt zu den Gründen: Das Team habe während interner Spieldurchläufe festgestellt, dass es vor Release noch eine Verbesserungen durchführen wolle und sei sich unsicher, wie viel Zeit für diese einzuplanen sei. Die Veröffentlichung des Titels ist zwar laut dem Entwickler zeitnah geplant, etwa ein bis zwei Monate müssen wir uns aber trotzdem noch gedulden. Zur Entschädigung gibt es dafür ein paar brandneue Screenshots, die uns die schneebedeckte Spielwelt zeigen.

Vollständiges Spiel statt Early Acess

Ebenso wäre natürlich die Veröffentlichung einer Early Acess-Version möglich gewesen, dagegen entschied sich Eight Points aber ganz bewusst und möchte den erwartungsvollen Spielern stattdessen einen vollständigen Titel für PC, Xbox One und PlayStation 4 präsentieren. Erweiternde Updates mit mehr Items, Story und Modi zur regelmäßigen Verbesserung des Spielerlebnisses sind trotzdem geplant.

Alle Infos zu The Wild Eight findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite. Außerdem haben wir euch das aktuellste Gameplay-Video unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

