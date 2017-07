Wikipedia: The Text Adventure - Mehr Bildung durch Browser-Abenteuer

Seit neuestem könnt ihr mit Wikipedia: The Text Adventure die gigantische Online-Enzyklopädie auch als Browserspiel erleben. Auch wenn die Möglichkeiten zur Texteingabe ziemlich eingeschränkt sind, könnt ihr mit dem Erkundungsspiel so einiges entdecken und lernen.

Nützliches mit ein wenig Spaß verbinden, das dachte sich wahrscheinlich Kevan Davis als er Wikipedia: The Text Adventure kreierte. Dabei bediente er sich dem Genre eines klassischen Textadventures, das sich in den 80er Jahren großer Beliebtheit erfreute. Wie auch schon damals muss man für das Wikipedia-Browserspiel eine gewisse Menge an Fantasie und Vorstellungskraft besitzen, denn die neben den bloßen Texten zur Verfügung gestellten Bilder, sind ebenso verpixelt wie die der originalen Textabenteuer.

Mit Wikipedia die Welt erkunden

Die verwendeten Texte und Bilder stammen dabei, wie man bereits erahnen kann, aus der großen Wikipedia-Enzyklopädie und lassen den Spieler mit Hilfe passender englischsprachiger Texteingaben viele bekannte Orte der Welt erkunden. Bei dem Browser-Abenteuer könnt ihr euch zu Beginn für einen der vorgegebenen Start-Standorte entscheiden oder mit einem selbstgewählten Wikipedia-Artikel beginnen, der euch zu einer bestimmten Position auf der Erde führt. Vielleicht landet ihr dabei ja im wallisischen Llanfairpwllgwyngyll, im antiken Pompeji oder in der Baker Street 221B.

Von eurem Standort aus könnt ihr anschließend verschiedene Himmelsrichtungen in die Textleiste eingeben, die euch dann an andere beachtenswerte Orte führen, um so nach und nach die dortige Umgebung zu entdecken. Dabei erhaltet ihr immer wieder wissenswerte Informationen zu eurer Lokalität und ein verpixeltes Bild, das entweder eure fantasievolle Vorstellungskraft oder eine schnelle Google-Bildersuche erfordert.

Das kostenlose Browser-Spiel könnt ihr hier selbst ausprobieren und eine kleine nostalgische Retrospektive mit Bildungsanteil starten.

