Ein Feature, auf das schon so lange gewartet wurde, wird in den nächsten Tagen eingeführt. WhatsApp bekommt die Videotelefonie und sticht damit auf lange Sicht die Konkurrenz aus.

WhatsApp verbessert sich stetig und nachdem man nicht nur Nachrichten per Text schicken kann, sondern dem Gegenüber auch mit Sprachnotizen und Bildern antwortet, wird es jetzt Zeit für eine neue Veränderung - und nein, keine 500 neue Emojis. Die Rede ist von Videoanrufen, die in Kürze für alle User zur Verfügung stehen.

News: Das sind die neue Emojis

Das teilte WhatsApp in seinem offiziellen Blog am gestrigen Abend mit. Damit ruft man ein Feature ins Leben, welches sich oft gewünscht wurde und die Konkurrenten wie FaceTime auf lange Sicht eindemmen wird. Anders als bei früheren Features, werden die User nicht nach und nach freigeschaltet, sondern alle auf einmal. Laut WhatsApp wird das in den kommenden Tagen passieren:

"Heute freuen wir uns ganz besonders, den nächsten Schritt in unserem Bestreben, Menschen miteinander zu verbinden, bekannt zu geben - WhatsApp Videoanrufe. In den kommenden Tagen werden die mehr als eine Milliarde WhatsApp-Benutzer Videoanrufe auf Android, iPhone und Windows Phone Geräten plattformübergreifend tätigen können."

Seitenauswahl

Infos zu WhatsApp

WhatsApp - Sendet eure Telefonnummer an Facebook Wer einen großen Wert auf seine Daten gibt, der sollte die neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp vielleicht nicht annehmen. Damit erlaubt ihr der App, eure Telefonnummer an Facebook ...