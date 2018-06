WhatsApp - UWP-App für Windows 10 womöglich in Planung

Womöglich dürfen wir schon bald eine offizielle UWP-App für Windows 10 begrüßen. Kürzlich sind diese WhatsApp-Bilder im Netz aufgetaucht, die von einem Designer stammen sollen, der für Microsoft gearbeitet hat. Die Bilder wurden auf Behance veröffentlicht und gemeinsam mit einem Text geben sie ziemlich eindeutige Hinweise.

WhatsApp Mindestalter wird auf 16 Jahre angehoben

Die entsprechenden Bilder und Infos wurden zwischenzeitlich wieder offline genommen. Scheinbar hat Windows Central um weitere Informationen gebeten, woraufhin WhatsApp eingeschritten ist und alle relevanten Daten entfernen ließ.

Demnach handelt es sich hierbei nur um Spekulationen. Ob es sich hierbei um eine vollständige WhatsApp für alle Windows 10-Plattformen handelt, ist zudem nicht ganz eindeutig. Die Bilder sollen nämlich unter anderem auf mobile Endgeräte deuten. Womöglich ist sie also nur für ein Microsoft-Tablet gedacht. Diesbezüglich soll bereits ein neues Tablet mit dem Codenamen Andromeda in Entwicklung sein, das sich als Surface Phone mit Windows 10 entpuppen könnte.

"I have been supporting the team with porting WhatsApp from Silverlight to UWP. We want them to bring their app to Windows 10 desktop and integrate unique Windows 10 features like Ink and Fluent Design."