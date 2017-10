WhatsApp - So könnt ihr Nachrichten löschen, die ihr bereits versendet habt

WhatsApp bietet allen Usern in Zukunft ein neues Feature, das die entsprechenden Nachrichten zurückholt und löscht, obwohl ihr sie bereits verschickt hattet. So braucht ihr euch nun keine Sorgen mehr über falsche Nachrichten mit Tippfehlern machen.

Moderne Tastaturen am Smartphone können viel Frust hervorrufen, da die User oftmals Nachrichten mit Schreibfehlern abschicken. In einem Zeitalter, in dem alles nur noch schnell gehen muss, wird auch beim Tippen und Versenden kaum ein Blick auf die Eingabe verschwendet.

Dem Frust um die falsche Schreibweise oder der Fehlinterpretation der Autokorrektur wird in Zukunft jedoch Abhilfe geschaffen.

So haben die Verantwortlichen hinter WhatsApp eine Nische im neuesten Update verbaut. Falls ihr die zuvor benannten Nachrichten abgeschickt habt und sie am liebsten wieder zurückholen möchtet, dann habt ihr in Zukunft ganze sieben Minuten Zeit, um eure Aussage zu revidieren.

Alles was ihr und euer Gegenüber dafür benötigt, ist das neueste Update. Mit älteren Versionen ist es demnach nicht möglich. Allen gängigen Systemen mit iOS, Windows 10 Mobile oder Android sind dazu fähig.

Und so geht's!

Im Grunde ist das Löschen eurer abgeschickten Nachricht ganz einfach. Ihr müsst lediglich auf die Nachricht drücken, etwas länger gedrückt halten und dann kommt ein neuartiges Symbol, das einen Papierkorb darstellt. Wichtig hierbei ist die Auswahl, dass die Nachricht "für alle" und nicht nur "für mich" gelöscht werden soll. Dort klickt ihr also drauf!

Ihr werdet entsprechend informiert, wenn euer Gegenüber eine Nachricht gelöscht hat und umgekehrt ist es dasselbe. Allerdings bleibt die Nachricht aus, wenn das Löschen der Nachricht für alle nicht erfolgreich war.

