WhatsApp - Neue Version enthält Schüttelfunktion

WhatsApp wird durch eine neue Funktion erweitert, die aktiviert wird, wenn man sein Smartphone schüttelt. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch in unserer News.

Die Beta-Version des Messenger WhatsApp für Android bringt gleich mehrere Funktionen mit sich. Die kurioseste ist dabei sicherlich die neue Möglichkeit, um den Support zu verständigen.

Neue Version enthält Schüttelfunktion

Dies funktioniert ganz einfach und intuitiv durch kurzes Schütteln des Smartphones, während ihr euch in einem Whats App-Chat befindet. Dadurch wechselt der Messenger in den Support-Modus und es wird automatisch ein "Kontaktiere-uns"-Fenster geöffnet, in dem man seine automatisch generierte Fehlermeldung an WhatsApp schicken kann.

WhatsApp Fake-Version täuscht eine Million Nutzer und Google

Bisher war der Weg, um ein Problem bei WhatsApp zu melden, deutlich umständlicher. Dazu muss in der rechten unteren "Ecke auf" -> "Einstellungen" -> "Hilfe zu Kontaktiere uns" gegangen werden. Probleme können durch die neue Schüttelfunktion also zukünftig deutlich schneller an den Support gemeldet werden. Die Funktion kann aktuell nur in der Beta-Version von Android aktiviert werden. Wann WhatsApp diese Funktion final ausrollen wird, ist bislang nicht bekannt.

Weiterhin arbeiten die Entwickler an dem Ausbau der Gruppen-Funktion. Durch eine neue Option sollen künftig lediglich Gruppen-Admins bestimmen können, wer in einer Gruppe überhaupt Nachrichten senden darf. Außerdem kann der Gründer der Gruppe von keinem anderen Administrator mehr gelöscht werden.