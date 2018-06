WhatsApp - Kein Support mehr für alte Smartphones

PlayStation Plus - Neue PS4-Spiele im Juni 2018 bekannt, jetzt mit Black Ops 3

The Elder Scrolls 6 - Wird für Next-Gen-Konsolen erscheinen

PlayStation Network - PSN-Server heute down, Wartung zeigt Fehler WC-40383-8

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Mew gibt es für 50 Euro zusätzlich

Netflix - Mehrere Filme plus Serien für Juli 2018 bekannt!

Pokémon Go - Freunde, Tauschen und Geschenke

Sushi Striker: The Way of Sushido - Gewinnt ein cooles Merch-Paket