What Remains of Edith Finch - Für Xbox One angekündigt

Nachdem What Remains of Edith Finch bereits auf dem PC und der PlayStation 4 überzeugen konnte, kommt das traurigschöne Adventure nun endlich auch auf die Xbox One.

Erst vor zwei Monaten berichteten wir, dass Entwickler Giant Sparrow überlege, What Remains of Edith Finch auch auf die Xbox One und die Nintendo Switch zu bringen. Bisher war das traurigschöne Adventure ausschließlich für PC und PlayStation 4 veröffentlicht worden.

Bald auch für Xbox One

Doch damit ist jetzt Schluss, denn bereits in der kommenden Woche erscheint die Sammlung von Kurzgeschichten rund um die letzten lebendigen Momente der verschiedenen Mitglieder der Familie Finch auch für Xbox One. Das Spiel kommt bereits am 19. Juli 2017 auf die Konsole und kostet 19,99 Euro.

Passend zur Ankündigung veröffentlichte Publisher Annapurna Interactive zudem einen atmosphärischen Announcement-Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden vorfindet. Auch wir haben die interaktive Novelle bereits getestet und sagen euch in unserer Review, warum der Titel für uns zu einem der besten Erzählspiele der letzten Jahre gehört:

Infos zu What Remains of Edith Finch