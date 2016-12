What Remains of Edith Finch von Giant Sparrow erhält nicht nur einen Release-Zeitraum und einen neuen Publisher, sondern wird auch nicht mehr nur für PlayStation 4 erscheinen.

Nachdem es in den letzten Monaten sehr still um What Remains of Edith Finch geworden war, machte das Independent-Studio Giant Sparrow, das hinter dem Projekt steckt, nun erneut auf sich aufmerksam und brach das monatelange Schweigen auf Twitter. Was es Wichtiges zu sagen gab? Das Adventure erhält einen neuen Publisher, was wiederum Vorteile für uns Spieler mit sich bringt.

Wir erinnern uns: Ursprünglich war eine PS4-exklusive Veröffentlichung durch Sony Computer Entertainment geplant gewesen. Jetzt, dank der Unterstützung von Annapurna Interactive, sollen auch PC-Spieler in den Genuss der Titels rund um den Tod kommen.

Annapurna Interactive ist die neu gegründete Abteilung von Annapurna Pictures, die sich auf das Entwicklen und Vertreiben von Videospielen konzentrieren soll. Annapurna Pictures wiederum war beteiligt an Filmen wie Her oder Sausage Party.

Das hält das Adventure für euch bereit

What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die sich um die verfluchte Familie Finch drehen. Edith versucht die Geschichte ihrer Familie zu ergründen und zu verstehen, warum sie die einzige Überlebende ist. Auf der Suche nach Antworten verschlägt es sie in verschiedene Zeitperioden und wir sind hautnah aus der Ego-Perspektive dabei. Je nach von uns beobachteter Person variiert auch das Gameplay, aber eine Gemeinsamkeit haben die Geschichten alle: Sie enden mit dem Tod des Familienmitgliedes.

Der Titel soll im ersten Quartal 2017 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Ob beide Publisher zusammenarbeiten oder Annapurna Interactive diese Rolle vollständig einnehmen wird, ist bisher unklar. Sobald es neue Informationen zum Spiel gibt, findet ihr diese aber wie gewohnt auf unserer Themenseite.

