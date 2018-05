Weekly - Das waren die Top-News der vergangenen Woche

Alle News, die in der vergangenen Woche besonders interessant waren, haben wir noch einmal fein säuberlich für euch auf PlayNation.de zusammengefasst.

Ein Kommentar von Wladislav Sidorov

Nachdem Sony und Microsoft bereits vor Ewigkeiten ihren Online-Multiplayer hinter eine Paywall packten, zieht Nintendo jetzt (wie immer viel zu spät) nach. Das kostenpflichtige Angebot ist jedoch so grauenhaft, dass sich der Sinn dahinter noch immer nicht erschließt.

Minecraft - Mehrere Konsolen bekommen keine Updates mehr

Das kommende Aquatic-Update wird das letzte sein, dass für ältere Minecraft-Versionen erscheinen wird. Zahlreiche Konsolen werden ab dann nicht länger unterstützt.

Lootboxen - Sind kein Glücksspiel, sagt EA

Electronic Arts ist nicht der Ansicht, dass es sich bei Lootboxen um Glücksspiel handelt. Man arbeite mit Behörden in aller Welt zusammen, um dies sicherzustellen. In der Zukunft wolle man weiter auf Mikrotransaktionen in Videospielen setzen.

Battlefield 5 - Ankündigung geleakt, bereits in zwei Wochen

Battlefield 5 soll bereits in zwei Wochen angekündigt werden. Das geht aus einer Teaserseite hervor, die von Spielern nach einer kleinen Schnitzeljagd entdeckt wurde. Höchstwahrscheinlich gibt es dann auch einen ersten Trailer zu sehen.

E3 2018 - Walmart leakt das Lineup mit Rage 2, Borderlands 3 und Co.

Zwar sind bereits einige Titel bekannt, die im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles offiziell vorgestellt werden, ein Großteil des kommenden Spieleaufgebots ist derzeit aber noch geheim. Offensichtlich hat die Supermarktkette Walmart auf der eigenen Webseite durch einen massiven Leak nun Licht ins Dunkle gebracht und beispielshalber bisher nicht angekündigte Spiele wie Borderlands 3, Rage 2 oder Splinter Cell gelistet.

GTA 5 - Loggt euch ein und erhaltet 250.000 GTA-Dollar gratis

In dieser Woche locken satte Belohnungen in Form von 250.000 GTA-Dollar, wenn ihr euch in GTA Online einloggt. Außerdem warten zwei neue Fahrzeuge, zahlreiche Rabatte, Boni und Freischaltungen auf euch.

Steam - Termin für Summer Sale 2018 geleakt

Der Termin für den Steam Summer Sale 2018 wurde geleakt. Die Angebotswochen starten in diesem Jahr Ende Juni und enden nur kurze Zeit später. Wir haben alle Informationen zum großen Ausverkauf.

Zensur - Staatsanwaltschaft: ARD und ZDF dürfen Videospiel mit Hakenkreuz-Symbol verbreiten

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat eine Anzeige gegen den Südwestrundfunk abgelehnt. Die öffentliche-rechtliche Rundfunkanstalt verbreitete im Auftrag von ARD und ZDF ein Videospiel, in dem ein Hakenkreuz-Symbol abgebildet wird. Es ist das erste Mal, dass die Sozialadäquanzklausel für ein Spiel prinzipiell anerkannt wird.

The Witcher 3 - „Enhanced Edition“ überarbeitet Kampfsystem komplett

Modder haben eine „Enhanced Edition“ zu The Witcher 3 veröffentlicht. Darin wird vor allem das Kampfsystem grundlegend überarbeitet und an Maus und Tastatur angepasst.

Game of Thrones - Der Berg wird zum stärksten Mann der Welt

Der Strongman Hafþór Júlíus Björnsson darf sich offiziell als stärkster Mann der Welt bezeichnen. Der The Mountain-Darsteller aus der Erfolgsserie Game of Thrones konnte zum ersten Mal den Wettbewerb für sich entscheiden und den begehrten Titel gewinnen.

Rainbow Six: Siege - Erste Details zur Operation Para Bellum bekannt

Ubisoft hat erste Details zu Operation Para Bellum, dem großen Season 2-Update zu Tom Clancy´s Rainbow Six Siege Year 3 mitgeteilt.

YouTube - Leon Machère droht Geldstrafe in Höhe von 32.500 Euro

Nach ApoRed musste sich nun auch der YouTuber Leon Machère vor Gericht einfinden. Aufgrund eines Brechdurchfalls ließ sich dieser allerdings entschuldigen. Machère droht wegen Polizistenbeleidigung in mehreren Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 32.500 Euro.

