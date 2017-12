Weekly - Das waren die Top-News der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche fanden die Game Awards 2017 in Los Angeles statt. Im Rahmen der Show wurden nicht nur zahlreiche Gewinner ausgezeichnet, sondern neben interessanten Ankündigungen frische Infos und Trailer zu Titeln wie Death Stranding serviert. Wir haben für euch alle Highlights der vergangenen Woche fein säuberlich in unserer "Weekly-News" aufgelistet, damit ihr den perfekten Überblick erhaltet.

The Forest - Erscheint 2018 für die PlayStation 4

Auf der PlayStation Experience 2017 wurde bestätigt, dass das Survival-Abenteuer The Forest im kommenden Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlicht werden soll. In The Forest schlüpft ihr in die Rolle eines Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, der auf einer fremden Insel sein weiteres Überleben sichern und gleichzeitig seinen verschwundenen Sohn retten muss. Daran hindern wollen jedoch die kannibalistischen Einheimischen, die es auf den Hauptcharakter abgesehen haben und ihn offenbar gerne zu einer leckeren Suppe verarbeiten würden. Dabei setzt der Titel auf ein cleveres Crafting-System, das den Spielern immer wieder neue Möglichkeiten bietet, um für die eigene Sicherheit zu sorgen.

The Forest Erscheint 2018 für die PlayStation 4

Blog - Das beste PlayNation aller Zeiten: Unsere Pläne für 2018

Wir haben monatelang an PlayNation.de gearbeitet und der Seite ein neues Design verpasst, um duese schicker, schneller, umfangreicher und einfach besser zu machen. Doch auch im neuen Jahr verändert sich einiges an der Website, innerhalb der Redaktion und auch an den Strukturen. Alle Infos dazu gibt es in unserem detaillierten Artikel.

Blog Das beste PlayNation aller Zeiten: Unsere Pläne für 2018

Game Awards 2017 - Gewinner enthüllt - Das sind die Spiele des Jahres!

Auch in diesem Jahr fanden in Los Angeles wieder die Game Awards statt. Wir haben für euch eine Liste aller Sieger zusammengestellt.

Game Awards 2017 Gewinner enthüllt - Das sind die Spiele des Jahres!

PUBG - Datum zur Vollversion der PC-Version und Trailer zur Wüstenkarte

Bluehole und die PUBG Corp. haben ein finales Release-Datum für die Vollversion von PUBG bekanntgegeben. Zudem gibt es einen offiziellen Trailer zu der Wüstenkarte Miramar sowie den neuen Inhalten.

PUBG Datum zur Vollversion der PC-Version und Trailer zur Wüstenkarte

Death Stranding - Kojima zeigt verwirrenden Trailer mit neuen Hinweisen auf die Story

Das goldene Kojima Productions-Duo, bestehend aus Starentwickler Hideo Kojima und dem international beliebten Schauspieler Norman Reedus, ist während der Game Awards 2017 auf die Bühne gekommen und einen neuen Trailer zu Death Stranding präsentiert.

Death Stranding Kojima zeigt verwirrenden Trailer mit neuen Hinweisen auf die Story

A Way Out - Release-Termin bekannt gegeben

Bei den Game Awards 2017 wurde der Release-Termin für A Way Out bekannt gegeben. Der Koop-Shooter wird im März für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

A Way Out Release-Termin bekannt gegeben

Outlast 3 - Neuer Teil wird kommen

Red Barrels hat bestätigt, dass man an einem Outlast 3 arbeiten wird. Bis der nächste Teil erscheint, könnte jedoch noch eine ganze Weile vergehen. In der Zwischenzeit soll ein Spinoff der Reihe erscheinen.

Outlast 3 Neuer Teil wird kommen

Shadow of the Tomb Raider - Neuer Teil offiziell bestätigt

Square Enix hat auf Twitter offiziell bekannt gegeben, dass sich ein neues Tomb Raider in der Entwicklung befindet. Weitere Details zu dem neuen Teil sollen allerdings erst 2018 enthüllt werden. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um Shadow of the Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider Neuer Teil offiziell bestätigt

GTA 5 - Doomsday Heist mit Trailer angekündigt

Rockstar Games wird nächste Woche den Doomsday Heist in GTA Online veröffentlichen. Es handelt sich dabei um den ersten neuen Heist seit Release des Modus vor zwei Jahren. Ein erster Trailer ist bereits online.

GTA 5 Doomsday Heist mit Trailer angekündigt