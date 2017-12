Weekly - Das waren die Top-News der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche ist viel passiert: Wir haben die ersten Türchen unseres großen PlayNation Weihnachts-Adventskalenders geöffnet, haben gespannt den 12-stündigen Livestream Friendy Fire 3 verfolgt und uns ein weiteres Mal über den Survival-Shooter DayZ aufgeregt. Alle News, die in der vergangenen Woche für euch interessant waren, haben wir noch einmal fein säuberlich zusammengefasst.

PlayNation Adventskalender 2017 - 24 Türchen - 24 Gewinnspiele

In diesem Dezember möchten wir unseren Lesern gerne etwas zurückgeben und uns für die Treue bedanken. Aus diesem Grund veranstalten wir gemeinsam mit zahlreichen Partnern den großen PlayNation Weihnachts-Adventskalender. Täglich wird es tolle Gewinne geben, um die Wartezeit auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein wenig zu versüßen.

Pokémon Go - So tödlich ist der Mobile-Titel

Der Mobile-Titel soll besonders tödlich sein? Genau, denn laut einer Studie amerikanischer Ökonomen an der Purdue University habe das Spiel in den ersten 148 Tagen nach Erscheinen mehrere Todesfälle sowie Sachschäden in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar verursacht. Laut Wissenschaftler sorge die App für vermehrte Unfälle und sogar Tote, da viele Spieler durch die Augmented Reality die Welt um sich herum vergessen würden. In Zukunft also bitte vorsichtig sein, wenn ihr euch auf Pokémon-Jagd begebt.

Fortnite - Epic verklagt 14-jährigen Cheater, Mutter kritisiert den Entwickler

Ein 14-jähriger Spieler ist von Entwickler Epic Games zu einer Schadensersatzforderung von bis zu 150.000 US-Dollar verklagt worden. Dieser und ein weiterer Spieler haben in dem Battle-Royale-Modus von Fortnite Cheats genutzt beziehungsweise auf YouTube Videos erstellt, die erklären wie Cheats in dem Titel benutzt werden können. Damit wurde laut Epic illegalerweise der Spielcode des Titels manipuliert. Nun hat sich die Mutter des Jungen an den Entwickler gewandt und diesen in einem Schreiben scharf kritisiert.

Star Wars: Battlefront 2 - Aktienwert sinkt um insgesamt drei Milliarden Dollar

Electronic Arts möchte auch weiterhin an dem Konzept der Mikrotransaktionen festhalten, allerdings an der Umsetzung arbeiten. Als Resultat auf die Kontroverse rund um Star Wars: Battlefront 2 ist der Aktienkurs des Unternehmens um 8,5 Prozent eingebrochen. Es sei für das Unternehmen wichtig auf die Kunden zu hören und entsprechende Lehren zu ziehen, damit man entsprechende Anpassungen und Optimierungen an den eigenen Titeln vornehmen kann.

DayZ - Beta verschoben, Version 0.63 kommt erst 2018

Bohemia Interactive wird die DayZ-Beta nicht mehr 2017 veröffentlichen. Als Release für Version 0.63 peilt der Entwickler nun das Jahr 2018 an. Unklar ist weiterhin, wann die Vollversion 1.0 erscheinen soll. Spieler, die noch ein wenig Hoffnung in sich tragen, dürfen also weiterhin gespannt sein.

Stranger Things - Staffel 3: Netflix bestätigt Produktion

Netflix hat die Produktion der dritten Staffel von Stranger Things bestätigt. Der Streaming-Anbieter wird neue Folgen der US-amerikanischen Hitserie in Auftrag geben. Der Release-Termin ist bisher noch unklar. Im August dieses Jahres gaben die Produzenten der Serie bereits bekannt, dass die dritte Staffel der Serie in Planung sei. Den Plänen der Hersteller zufolge soll Stranger Things nach der vierten Staffel enden.

Friendly Fire - Mehr als 535.000 Euro Spenden bei Friendly Fire 3

Für Gronkh, PietSmiet und Co war Friendly Fire 3 ein voller Erfolg. Die Spenden-Summe aus dem Vorjahr konnte erneut geknackt werden und betrug am Ende mehr als 535.000 Euro. Zum Ende von Friendly Fire 3 wurde bestätigt, dass es auch im nächsten Jahr eine Fortsetzung des Spenden-Events geben wird. Friendly Fire 4 wird Ende 2018 stattfinden - ein exakter Termin ist bereits bekannt.

