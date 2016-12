Weekly - Battlefield 1 mit Hardcore-Modus, Collector's Edition zu Resident Evil 7 und mehr

Innerhalb der Weekly-News präsentieren wir euch die wichtigsten Meldungen der vergangenen sieben Tage. Unter anderem hat der Multiplayer-Modus von Battlefield 1 den von Spielern heiß begehrten Hardcore-Modus erhalten.

Rund einen Monat mussten Battlefield 1-Spieler warten - nun haben Electronic Arts und Dice einen der größten Wünsche für den Multiplayer-Modus erfüllt. Wer der Meinung war, dass feindliche Spieler zu viel Schaden einstecken, darf sich nun über die Veröffentlichung des Hardcore-Modus freuen. Dieser bringt zahlreiche Neuerungen mit sich und sorgt insgesamt für ein realistischeres Gameplay. So dürfen Fahrzeuge nicht mehr aus der Außenperspektive gesteuert werden, Waffen richten mehr Schaden an und es ist kein Interface mehr verfügbar.

Weltweit freuen sich Pokémon-Spieler über die Veröffentlichung der mittlerweile siebten Generation. Passend dazu erscheinen die beiden Editionen Pokémon Sonne & Mond für Nintendo 3DS am 23. November 2016 in Deutschland, während die Spiele bereits seit dem 18. November im Ausland erhältlich sind.

Entwickler Telltale Games arbeitet weiterhin mit verschiedenen Rechteinhabern zusammen, um beispielsweise bekannte Film- oder Comic-Universen in Adventures zu verwandeln. Nun ist Telltale eine Partnerschaft mit Marvel eingegangen, aus der mit Sicherheit ein neues Adventure hervorgehen wird. Ersten Hinweisen nach handelt es sich dabei um Guardians of the Galaxy The Video Game, das bereits 2017 erscheinen wird. Konkrete Ankündigungen gibt es bisher allerdings noch nicht.

Zu dem Horroschocker Resident Evil 7 ist eine Collector's Edition im Netz aufgetaucht. Auf der italienischen Webseite von Gamestop wird die entsprechende CE 99 Euro kosten und ein Artbook, fünf Lithographien, einen Briefumschlag, DLCs sowie drei alternative Cover beinhalten. Außerdem dürft ihr euch über ein Modell des Direktorhaus freuen, das in den Maßen 25x23,7x17,1 daherkommt. Zuletzt erwartet Käufer ein USB-Stick in Form eines abgetrennten Fingers mit 16 Gigabyte Speicherplatz. Das Spiel selbst ist in der Collector's Edition jedoch nicht enthalten.

