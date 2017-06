Webvideopreis - Gewinner 2017 - Die Sieger des WVP-Abends

Am Abend fand in Düsseldorf der Webvideopreis 2017 statt. Jetzt stehen aus allen Nominierten die Gewinner der Preisverleihung fest. Wir haben die gesamte Liste der Sieger aus dem Live-Stream.

Die größten und bekanntesten Stars der deutschen Internetszene versammelten sich heute beim Webvideopreis 2017 in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort wurden die Gewinner des Jahres bekannt gegeben.

Zahlreiche bekannte Namen wie Die Lochis, Herr Bergmann, Dner, MrTrashpack, AlexiBexi und tinNendo sind beim Webvideopreis 2017 dabei gewesen. Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ist vor Ort.

Mehr als zwei dutzend Auszeichnungen wurden beim Webvideopreis 2017 vergeben und zahlreiche Stars der YouTube-Szene durften sich über ihren Preis freuen. Wir haben eine Liste aller Gewinner des WVP unten aufgelistet. Die Gewinner sind fett markiert.

Webvideopreis 2017 Gewinner

360°

WDR (nominiert für das Video: „Inside Auschwitz“).

(nominiert für das Video: „Inside Auschwitz“). Philipp Leisner (nominiert für das Video: „Flucht“).

ZDF (nominiert für das Video: „Die Geschichte des Dschungelbuchs“).

Animation

Lumatic (nominiert für das Video: „Our Wonderful Nature“).

Kurzgesagt - In a Nutshell (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

(nominiert für den Kanal als Gesamtwerk). Herr Bergmann (nominiert für das Projekt: „Berg Wars“).

Arthouse

Moritz Reichartz (nominiert für das Video: „Oy Space Diaspora“).

Sebastian Linda (nominiert für das Video: „Memento Mori“).

(nominiert für das Video: „Memento Mori“). HGich.T (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Beauty

PUSCH ART (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

(nominiert für den Kanal als Gesamtwerk). Heidi Klum (nominiert als Person).

MrsBella (nominiert als Person).

Best Video of the Year

Wishlist (nominiert für die Webserie: „Wishlist“).

(nominiert für die Webserie: „Wishlist“). Team TubeClash (nominiert für den dritten Teil der Webserie: „TubeClash“).

1080 Nerdscope (nominiert für das Video: „Das großartige Musical - Gaming Edition“).

Brand Campaign

Lufthansa (nominiert für die Werbung:„Everyone's Fanhansa“).

BVG (nominiert für die Werbung: „BVG - Alles Absicht“).

(nominiert für die Werbung: „BVG - Alles Absicht“). Audi (nominiert für die Werbung: „Audi - The Comeback“).

Comedy

Neo Magazin Royale (nominiert für das Projekt: „Every Second Counts“).

(nominiert für das Projekt: „Every Second Counts“). World Wide Wohnzimmer (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Mii Mii (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Community

Julien Bam (nominiert für das Video: „UNS“).

(nominiert für das Video: „UNS“). MrTrashpack (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

AlexiBexi (nominiert für das Video: „1 Million? Verdammt!“).

Education & Science

TerraX Lesch & Co (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

TheSimpleClub (nominiert für das Konzept von: „TheSimpleClub“).

(nominiert für das Konzept von: „TheSimpleClub“). MrWissen2Go (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Food

Sallys Welt (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

(nominiert für den Kanal als Gesamtwerk). Grillshow (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Datteltäter (nominiert für das Video: „YouTuber probieren syrisches Essen“).

Gaming

tinNendo (nominiert für das Video: „Der geborene Landwirt - Leck mich“).

(nominiert für das Video: „Der geborene Landwirt - Leck mich“). Sturmwaffel (nominiert für seine Person).

Paluten (nominiert für das Projekt: „Minecraft Freedom“).

Interactive

Julien Bam (nominiert für das Video: „Ich wurde gehackt!“).

(nominiert für das Video: „Ich wurde gehackt!“). ApeCrimeTV (nominiert für das Video: „Dead Halloween 2016“).

iBlali (nominiert für das Video „Mein eigenes Spiel!!“).

Journalism

Richard Gutjahr (nominiert für seine Person).

Daniele Rizzo (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Tomatolix (nominiert für die Format-Reihe: „Selbstexperiment“).

Lifestyle

Kliemannsland (nominiert für das Projekt: „Kliemannsland“).

(nominiert für das Projekt: „Kliemannsland“). Fritz Meinecke (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

mirrelativegal (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Livestream

Marmeladenoma (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

(nominiert für den Kanal als Gesamtwerk). ungespielt (nominiert für das Projekt „30 Tage Livestream“).

Rocket Beans TV (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Music

Rezo / TheClavinOver (nominiert für das Format).

(nominiert für das Format). B.A. (nominiert für das Video: „Wie macht man ein Rap Video?“).

Bongo Boulevard (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Newcomer

Y-Kollektiv.

Opinion

Melina Sophie (nominiert für das Video: „#TUTETWAS“).

(nominiert für das Video: „#TUTETWAS“). Rayk Anders (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Behaind & HandOfBlood (nominiert für das Video: „Kommentarkultur im Netz“).

Original Song

257ers (nominiert für das Video: „Holland“).

Kollegah (nominiert für das Video: „Nero“).

DieLochis (nominiert für das Video: „Lieblingslied“).

Person of the Year Female

Lisa & Lena (nominiert als Personen).

Lena Meyer-Landrut (nominiert als Person).

Carolin Kebekus (nominiert als Person).

Person of the Year Male

Jan Böhmermann (nominiert als Person).

DieLochis (nominiert als Personen).

Felix von der Laden (nominiert als Person).

Social Influencer Campagin

BibisBeautyPalace (nominiert für die Kampagne zu ihrem eigenen Produkt: „Bilou“).

Sami Slimani (nominiert für die Kampagne für seine eigene Modeline).

Julien Bam (nominiert für die Snapchat-Kampagne für Fanta).

Sports

freekickerz (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

Strength Wars (nominiert für das Video: „Strongman VS Bodybuilder“).

Kampfkunst Lifestyle (nominiert für den Kanal als Gesamtwerk).

VLOG

Felix von der Laden (nominiert für seine VLOGs).

(nominiert für seine VLOGs). Jodie Calussi (nominiert für ihre VLOGs).

Oskar (nominiert für seine VLOGs).

Seitenauswahl

Webvideopreis - Offizieller Live-Stream auf YouTube und Twitch Heute startet der Webvideopreis 2016 im großen Live-Stream. Wer sich den WVP 2016 anschauen will, kann dies live auf YouTube und Twitch tun.