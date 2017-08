We Happy Few - Vollversion samt deutlicher Preiserhöhung angekündigt

Ein letztes Update vor dem endgültigen Release soll noch einmal viele neue Inhalte in We Happy Few bringen. Zeitgleich wird der Early Access-Titel aber auch deutlich teurer.

Seit über einem Jahr schon befindet sich We Happy Few auf Steam im Early Access und kommt dabei mit 84 Prozent positivem Feedback überaus gut an. Gemeinsam mit der Community arbeitete Compulsion Games stets an dem Titel und sorgte so dafür, dass nervige Ecken und Kanten wie Bugs und Co. in den Untiefen des Spiele-Kosmos verschwanden.

Der Spaß wird bald deutlich teurer

Damit ist jetzt auch für We Happy Few der Zeitpunkt gekommen, einen wichtigen Schritt nach vorne zu machen und so verlässt der verrückte Actiontitel bereits am 16. August 2017 die Early Access-Phase auf Steam. Mit dem umfangreichen Update zum Release der Vollversion steigt damit allerdings auch der Preis deutlich an: Derzeit ist We Happy Few noch für 27,99 Euro zu haben, pünktlich am 16. August schlägt der Titel dann aber mit 50,99 Dollar (genauer Euro-Preis derzeit noch unbekannt) zu Buche. Wer das Spiel im Vorhinein erworben hat, muss für den finalen Titel natürlich keinen Aufpreis bezahlen.

Was sich mit dem Upgrade zur Vollversion alles ändert, ist im Detail bisher noch nicht bekannt. Compulsion Games verweist hier auf ein entsprechendes Video, das uns am 16. August über alle Änderungen informieren soll.

ARK-Spieler waren über Preiserhöhung wenig erfreut

Zuletzt hatte ARK: Survival Evolved mit einer mächtigen Preiserhöhung trotz unfertigem Status für ordentlich Frust bei seinen Spielern gesorgt. Wie die Community von We Happy Few auf den veränderten Kaufpreis reagiert, hängt demnach sicherlich auch damit zusammen, wie viele neue Inhalte geboten werden und wie bugfrei und reibungslos der Titel nach dem Release läuft.

Seitenauswahl

Infos zu We Happy Few