We Happy Few - Veröffentlichungstermin für PS4 bestätigt

Wie Gearbox Publishing nun auf dem PlayStation-Blog bekannt gegeben hat, wird We Happy Few im nächsten Jahr auch für die PS4 veröffentlicht. Vorbesteller können sich dabei sogar noch einige Boni sichern.

Erst vor wenigen Tagen verließ das dystopische First-Person-Action-Adventure We Happy Few offiziell die Early-Access-Phase auf Steam. Nun soll das Horror-Game am 13. April 2018 auch für die PlayStation 4 erscheinen.

Für 59,99 Euro könnt ihr das Spiel dann käuflich erwerben oder bereits jetzt vorbestellen und 15 Prozent Rabatt erhalten. Dabei erhaltet ihr zusätzlich die In-Game Jolly Brolly Parasol-Waffe und einen weiteren exklusiven PS4-Bonus in Form eines dynamischen We Happy Few-Designs von Truant Pixel. Auch eine Deluxe Edition wird erhältlich sein, die bereits einen Season Pass enthält und euch den Zugang zu den geplanten drei DLCs ermöglichen wird, sobald diese verfügbar sind.

Compulsion Games entführt euch in We Happy Few in eine retrofuturistische englische Kleinstadt der 60er Jahre, in der sich die von der Vergangenheit traumatisierten Bewohner mit der Glückspille Joy in eine psychedelische Gedankenwelt flüchten. Ihr erlebt das Spiel dabei aus den Perspektiven drei verschiedener Charaktere und beeinflusst selbst maßgeblich den individuellen Verlauf der Geschichte.

