We Happy Few - Release verschoben, neuer Charakter präsentiert

Der Releasetermin von We Happy Few wurde auf Sommer 2018 verschoben. Das Studio brauche mehr Zeit, um einem gewissen Qualitätsgrad zu entsprechen. Gleichzeitig wurde ein neuer Charakter vorgestellt.

Eigentlich sollte We Happy Few im April erscheinen, nun wurde der Releasetermin verschoben. Entwickler Compulsion Games hat bekannt gegeben, dass das Spiel nun erst im Sommer erscheinen wird.

Das Studio musste sich zu diesem Schritt entschließen, da wachsende Qualitätsansprüche mehr Arbeiten voraussetzten. Außerdem sei man mit der bisherigen Preisstruktur nicht zufrieden, weshalb man Ende Januar den Kauf-Button bis zum Release entfernen werde. All diejenigen, die mit den aktuellen Kosten von 50,99 Euro nicht zufrieden sind, können eine Rückerstattung anfordern.

We Happy Few Vollversion samt deutlicher Preiserhöhung angekündigt

Neuer Charakter Sally

Zusätzlich enthüllte Compulsion Games einen neuen Charakter, der seinen Einzug in We Happy Few feiern wird. In einem kleinen Teaser wurde „Sally“, die ihr auch spielen werden könnt. Mehr Details wolle man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Das Studio bedankt sich zusätzlich bei allen bisherigen Spielern für das Feedback in der Early-Access-Phase. Die Unterstützung sei essentiell für die Motviation des gesamten Teams.