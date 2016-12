Compulsion Games spendierte We Happy Few jetzt ein Update. Wir sagen euch, was sich verändert hat und worum es bei dem abgedrehten Early Access-Horrortitel rund um eine grinsende Pillengesellschaft überhaupt geht.

Das Clockwork-Update zu We Happy Few von Compulsion Games verpasst dem Titel rund um eine dystopische Gemeinschaft von Pillenkonsumenten nun ein neues Gewand und behebt verschiedene Performance- und Gameplay-Schwierigkeiten.

Wie zu erwarten war, entfernt das Update jede Menge Bugs aus dem PC- und Xbox One-Spiel, fügt aber auch einiges hinzu: So ist nun das große Plot-Loch zwischen dem Intro und dem tatsächlichen Beginn des Spiels gestopft. Jetzt endlich wissen wir, was mit Arthur geschah und können uns in Form eines Tutorials gleich noch mit der Steuerung vertraut machen.

Außerdem gibt es jetzt den Conversation-Mode, damit ihr euch voll und ganz auf euren Gesprächspartner konzentrieren könnt, ohne Angst, dass ihr euren Fortschritt verliert, weil euch auf einmal jemand angreift. Für den Spielfluss und -genuss wurden außerdem die Animationen und einige der Texturen für ein noch authentischeres Aussehen überarbeitet. Einen Überblick über alle Verbesserungen bieten euch die Patchnotes.

Verlogene Fröhlichkeit: Das ist We Happy Few

We Happy Few erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich der trügerischen Fröhlichkeit in Wellington Wells nicht länger unterwerfen will. Weg mit den morgendlich zu schluckenden Pillen namens 'Joy', die uns die Nachwirkungen des Krieges vergessen lassen! Deutlich klarer im Kopf, aber dafür jetzt Freiwild, sollten die Einwohner des kleinen Städtchens erkennen, dass wir uns ihrer Illusion verweigern, müssen wir uns in einer Mischung aus Konformität, Tarnung und Kampf üben, um lange genug zu überleben, um zu entkommen.

Die Geschichten der Charaktere sind dabei eher nicht für Kinder geeignet, strotzen sie doch nur so von Gewalt, schwarzem Humor und Figuren ohne Vorbildcharakter. Der völlig überzeichnete Titel trifft aber trotzdem – oder gerade deshalb – auf viel Begeisterung unter den Spielern. Wie lange es noch dauern wird, bis die finale Version spielbar ist, ist bisher nicht bekannt. Bis dahin könnt ihr euch aber natürlich schon einmal an der Early Access-Version versuchen und zeigen, wie gut ihr wortwörtlich gute Miene zum bösen Spiel machen könnt.

