A Way Out - Release-Termin bekannt gegeben

Bei den Game Awards 2017 wurde der Release-Termin für A Way Out bekannt gegeben. Der Koop-Shooter wird im März für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Auf der E3 2017 angekündigt, gibt es nun endlich einen Releasetermin: Bei den Game Awards 2017 hat Electronic Arts enthüllt, wann A Way Out offiziell erscheinen soll.

Nach einer etwas „spektakulären“ Rede von Director und Autor Josef Feras wurde bekannt gegeben, dass A Way Out am 23. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht wird.

Mehr Infos zu A Way Out

Mehr Details zum Spiel findet ihr hier:

Seitenauswahl

Infos zu A Way Out