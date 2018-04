A Way Out - Neues Spiel bereits in Arbeit

Die Macher von A Way Out arbeiten bereits an ihrem nächsten Spiel. Autor und Director Josef Fares gab auf Twitter bekannt, dass man die Entwicklung gestern offiziell aufgenommen habe.

Mit A Way Out feiert das kleine Indie-Studio Hazelight aktuell einen kleinen Erfolg, nun geht die märchenhafte Entwicklungsgeschichte weiter: Auf Twitter gab man offiziell bekannt, dass man bereits an einem neuen Spiel arbeite.

Josef Fares, Autor und Director von A Way Out, bezeichnete den 05. April 2018 als Startschuss für das nächste Projekt. Er sei extrem gespannt und könne es kaum erwarten, das Spiel der Öffentlichkeit zu präsentieren.

A Way Out Entwickler möchte auf DLCs verzichten, lieber auf neues Projekt konzentrieren

Bleibt EA an Bord?

Unklar ist, ob Hazelight seine Zusammenarbeit mit Publisher Electronic Arts beibehält. A Way Out war Teil des EA Originals-Programms, bei dem Indie-Entwickler finanziell gefördert werden und den Großteil der Profite anschließend behalten dürfen. Angesichts der lobenden Worte seitens Fares dürfte dem aber nichts im Wege stehen.

Warum A Way Out so wahnsinnig viel Spaß macht, verraten wir dir hier:

