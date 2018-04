A Way Out - Mega-Erfolg: 1 Million Verkäufe geknackt

A Way Out

A Way Out konnte sich innerhalb weniger Wochen mehr als 1 Million Mal verkaufen. Damit übertraf das Indie-Spiel sämtliche Erwartungen, auch von Publisher EA. Nicht einmal drei Wochen sind vergangen und schon jetzt ist klar, dass A Way Out ein gigantischer Erfolg ist: Das Indie-Spiel der Hazelight Studios verkaufte sich bislang mehr als 1 Million Mal. Der Meilenstein soll in der vergangenen Woche aufgestellt worden sein, so ein Tweet der Entwickler. Worte könnten nicht beschreiben, wie viel es für das Team bedeute. A Way Out So lange dauert es den Titel durchzuspielen Mega-Erfolg für Indie-Entwickler Der Erfolg von A Way Out ist gerade deshalb so beeindruckend, weil man damit sämtliche Erwartungen übertroffen hätte. Die aktuellen Verkaufszahlen sind mehr, als sich Publisher Electronic Arts für die gesamte Lebensdauer vorgestellt hatte. EA erwartete für die erste Woche maximal 203.000 verkaufte Kopien und 894.000 am Ende seiner Laufzeit. Die zusätzlichen Kopien kommen jedoch vor allem den Entwicklern zu Gute: Als Teil der EA Originals bekommen diese sämtliche Profite, EA nimmt sich kein zusätzliches Stück vom Kuchen. A Way Out Neues Spiel bereits in Arbeit

News & Videos zu A Way Out

A Way Out - Neues Spiel bereits in Arbeit

A Way Out - Alle Infos zum Spiel und unser Livestream

A Way Out - Entwickler möchte auf DLCs verzichten, lieber auf neues Projekt konzentrieren

A Way Out - So lange dauert es den Titel durchzuspielen

A Way Out - Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Game of Thrones - So lange dauerte der Dreh der Endschlacht der 8. Staffel

GTA 5 - Mit 6 Milliarden Dollar das erfolgreichste Entertainment-Produkt

LESE JETZT Games - Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2018

KOMMENTARE