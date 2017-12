A Way Out - Koop-Gefängnisausbruch wohl auf 2019 verschoben

Das Koop-Adventure A Way Out von EA und den Hazelight Studios wurde offenbar auf das Jahr 2019 verschoben. Dies deutet eine Mail des Publishers an.

Mit der Ankündigung von A Way Out überraschte EA im Rahmen der vergangenen E3-Pressekonferenz. Erneut handelt es sich dabei um ein Spiel eines Indie-Studios, das mithilfe des Konzerns umgesetzt wird.

Doch erst 2019?

Der Titel bietet eine Art Koop-Erfahrung, bei der gemeinsam aus einem Gefängnis ausgebrochen werden muss. Dabei profitieren die Entwickler von ihren Erfahrungen mit dem Spiel Brothers: A Tale of Two Sons, das seinerzeit ebenfalls für einen Überraschungserfolg sorgte.

Während der Präsentation wurde angedeutet, dass das Spiel in der erste Hälfe des kommenden Jahres 2018 erscheinen solle, doch jetzt gibt es Grund zur Annahme, dass sich der Release noch weiter nach hinten verschiebt. Wie ein User auf der Plattform Reddit mitteilte, erhielt er aus unbekannten Gründen Mails, die an Mitarbeiter des Publishers EA gingen. Unter anderem wurde in einer dieser Mails mitgeteilt, dass es sich bei A Way Out um eines der meisterwartetsten Spiele des Jahres 2019 handle.

Eine offizielle Mitteilung steht aktuell noch aus, doch die Echtheit des Dokuments scheint nicht unwahrscheinlich. Möglicherweise gibt es neue Informationen zu Titel während der PlayStation Experience, die noch in diesem Dezember stattfinden wird.

A Way Out soll für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

