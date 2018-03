A Way Out - Alle Infos zum Spiel und unser Livestream

Ab sofort könnt ihr gemeinsam mit einem Freund in das Koop-Abenteuer A Way Out abtauchen und einen Gefängnisausbruch sowie eine spannende Flucht miterleben. Alle Infos, die ihr zum Release des Titels benötigt, haben wir für euch innerhalb unserer News zusammengetragen.

Am heutigen Freitag, dem 23. März 2018 erscheint das Koop-Abenteuer A Way Out von Publisher Electronic Arts sowie den schwedischen Hazelight Studios. Dabei erzählt der Titel die Geschichte von den zwei verurteilten Sträflingen Leo und Vincent, die aus dem Gefängnis ausbrechen müssen.

A Way Out könnt ihr entweder im "Couch-Coop"-Modus am selben Bildschirm oder über eine Online-Verbindung spielen. Die Spielzeit beträgt laut der Entwickler etwa sechs bis acht Stunden. Weitere Inhalte in Form von Erweiterungen sind nicht geplant.

Laut des leitenden Entwicklers Josef Fares habe man mit zehn Mitarbeitern begonnen an A Way Out zu arbeiten. Mittlerweile sind es rund 40 Personen, die an der Entwicklung beteiligt sind. Außerdem sollen 100 Prozent der Einnahmen an Hazelight gehen. Electronic Arts helfe zwar bei Marketing und Support, das Unternehmen erhält aber anscheinend nichts von den Erlösen. Pläne für eine Nintendo-Switch-Version soll es derzeit nicht geben.

So ladet ihr andere Spieler ein

Die Besonderheit: Ihr benötigt lediglich ein Exemplar von A Way Out, um das Spiel gemeinsam zu erleben. Der Spieler, der den Titel erworben hat, kann einen anderen Spieler einladen. Dieser erhält einen sogenannten "Friend Pass" und kann sich den Titel im Anschluss kostenlos herunterladen. Allerdings kann der eingeladene Spieler nur mit dem ursprünglichen Käufer zusammen spielen. Der Käufer hingegen kann auch andere Spieler mithilfe des Friend-Pass-Features einladen.

Wenn ihr miteinander auf der Couch spielt, wird lediglich ein zweiter Controller benötigt. Außerdem müsst ihr auf der PS4 sowie der Xbox One über eine gültige PS Plus- bzw. Xbox Live Gold-Mitgliedschaft verfügen.

PlayNation-Livestream

Auch wir werden uns A Way Out am heutigen Freitag um 14 Uhr innerhalb eines Livestreams genauer anschauen. Dabei findet ihr uns auf Twitch sowie auf YouTube. Die beiden Kanäle haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Live-Video von xBronzebeardx auf www.twitch.tv ansehen