Ein Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen von Watch Dogs 2 tut weh. Der Titel wurde deutlich weniger verkauft als der Vorgänger und kommt nicht mal annähernd an dessen Erfolg ran.

Noch mehr hacken - noch mehr Spaß? Watch Dogs 2 ist seit geraumer Zeit für alle Spieler erhältlich und muss sich vor der Konkurrenz nicht verstecken. In unserem Testbericht, den wir für euch verlinken, könnt ihr unsere Wertung zum Titel lesen und wieso er uns so überrascht hat. Doch zurück zum Thema, welches so gar nicht für Watch Dogs 2 spricht.

Wertung: So gut fanden wir Watch Dogs 2

Das Spiel wurde in der Release-Woche "nur" etwa 80.000 Mal verkauft. Ein Schlag ins Gesicht, wenn man sich die Zahlen vom Vorgänger einmal genauer ansieht. Im Vergleich dazu sind die Verkäufe nämlich um 80% gesunken, da Watch Dogs in der ersten Verkaufswoche stolze 380.000 Mal verkauft wurde.

News: Geschlechtsteile nach Update im Spiel

Woran das liegt, kann man leider nur erahnen. So wurde der erste Teil fast 2 Jahre aktiv beworben und sollte der Launch-Titel schlechthin für die aktuelle Konsolen-Generation sein. Darüber hinaus kommt der Grafik-Downgrade ins Spiel, der viele User damals enttäuschte und vielleicht ausschlaggebend dafür war, Watch Dogs 2 eher nicht zu kaufen.

